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«Звезды» присвоят российским поликлиникам по образу отелей

Лечебные учреждения оценят по критерию «бережливости». К проекту присоединилось уже более 1000 поликлиник России, к 2024 году таковых должно быть около 7000.

18.06.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Звезды присвоят российским поликлиникам по образу отелей

На прием к терапевту в поликлиниках Бердска всегда скапливается очередь

Поликлиники в России будут сертифицированы. Медучреждения получат «звезды», как принято при оценке уровня работы отелей в турбизнесе.

Разделить на категории предполагается учреждения, работающие по проекту «Бережливая поликлиника». «Поставлена задача брендировать поликлиники, чтобы они были по-настоящему бережливыми, а не просто делали красивую картинку и регистратуру», — цитирует «Российская газета» замдиректора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Эльмиру Вергазову.

К проекту присоединилось уже более тысяч медицинских учреждений России, к 2024 году таковых должно быть около семи тысяч. Утвердить стандарты «Бережливых поликлиник» президент России Владимир Путин поручил правительству в феврале.

Проект предполагает изменение качества организации работы первичного звена здравоохранения: запись к врачам, график приема пациентов, обустройство внутреннего пространства. Принципы «Бережливой поликлиники» постепенно начнут внедрять стационары и детские поликлиники. Результат оценки «перестройки» будет виден по тем самым «звездам», передает URA.RU. Принципы сертификации разрабатывают Минздрав и Росздравнадзор, отметила Вергазова.

 



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