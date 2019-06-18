Напомнили водителям о каникулах и детях во дворах школьники Бердска
В сексуальных домогательствах к подчиненным подозревают полицейского на Урале
«Звезды» присвоят российским поликлиникам по образу отелей
Вместо смартфонов: Труд подростков одобряет 83% россиян
«Ленивых» малоимущих россиян лишат господдержки
Полумесячные осадки выпали за 20 минут при шторме в Бердске
Зарезал мать 15-летний сын хоккеиста Максима Соколова в Ленинградской области
Не глиной, а черноземом приказал засыпать места коммунальных аварий мэр Бердска
Что-то пошло не так: сальто на Lada Vesta неожиданно сделали инспекторы ВАИ
Молния убила 41 пассажира Superjet 100 в аэропорту Шереметьево