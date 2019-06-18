«Звезды» присвоят российским поликлиникам по образу отелей

Поликлиники в России будут сертифицированы. Медучреждения получат «звезды», как принято при оценке уровня работы отелей в турбизнесе.

Разделить на категории предполагается учреждения, работающие по проекту «Бережливая поликлиника». «Поставлена задача брендировать поликлиники, чтобы они были по-настоящему бережливыми, а не просто делали красивую картинку и регистратуру», — цитирует «Российская газета» замдиректора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Эльмиру Вергазову.

К проекту присоединилось уже более тысяч медицинских учреждений России, к 2024 году таковых должно быть около семи тысяч. Утвердить стандарты «Бережливых поликлиник» президент России Владимир Путин поручил правительству в феврале.

Проект предполагает изменение качества организации работы первичного звена здравоохранения: запись к врачам, график приема пациентов, обустройство внутреннего пространства. Принципы «Бережливой поликлиники» постепенно начнут внедрять стационары и детские поликлиники. Результат оценки «перестройки» будет виден по тем самым «звездам», передает URA.RU. Принципы сертификации разрабатывают Минздрав и Росздравнадзор, отметила Вергазова.







