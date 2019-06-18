В сексуальных домогательствах к подчиненным подозревают полицейского на Урале

Челябинские следователи возбудили уголовное дело о домогательствах против сотрудника полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
«Дело в отношении сотрудника полиции возбуждено по части 1 статьи 133 УК РФ (Понуждение к действиям сексуального характера путем шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества)», – сказал собеседник агентства, не уточнив количество потерпевших, проходящих по делу.
В пресс-службе областного главка МВД уточнили, что факт превышения служебных полномочий сотрудником отдела полиции «Чебаркульский», «выразившийся в совершении противоправного деяния в отношении подчиненного личного состава», был выявлен в ходе проверки сотрудниками службы собственной безопасности.
Как отметили в полиции, в связи с совершением проступка, порочащего честь органов внутренних дел, сотрудник уволен по отрицательным мотивам. Также к его руководителям будут применены меры дисциплинарной ответственности, уточнили в главке.
По данным Znak.com, по уголовному делу в качестве потерпевших проходят шесть девушек, которые рассказали, что начальник добивался от них близости, угрожая проблемами по службе.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10