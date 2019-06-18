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Вместо смартфонов: Труд подростков одобряет 83% россиян

Основным преимущество этого считают возможность заработать и быть финансово независимым, приобщаться к работе и научиться уважать чужой труд, быть занятым, «не шататься по улице, не сидеть в смартфонах».

18.06.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Вместо смартфонов: Труд подростков одобряет 83% россиян

Школьникам запрещено работать в школе

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 83% россиян поддерживают подростков, решивших начать работать до 18 лет. Большинство опрошенных (74%) заявили, что сами работали с подросткового возраста. В основном первый опыт работы у респондентов был в колхозах и совхозах (14%), на заводах и производствах (8%), в сфере торговли (7%). Еще 5% работали грузчиками, по 4% — строителями или уборщиками.

Как выяснил ВЦИОМ, 80% участников опроса хотели бы, чтобы их дети начали подрабатывать до достижения совершеннолетия. Основным преимущество этого респонденты считают возможность заработать и быть финансово независимым (37%). Также в числе плюсов граждане назвали возможность приобщаться к труду и научиться уважать чужой труд (25%) и быть занятым, «не шататься по улице, не сидеть в смартфонах» (18%).

31% опрошенных не нашли у раннего заработка отрицательных сторон. 16% считают, что в случае с подростками работодатели часто нарушают законодательство (тяжелые условия труда, работа без оформления). Еще 11% в числе минусов назвали нехватку времени на учебу, 7% заявили о нагрузке на организм и вреде для здоровья.

Опрос проводился 13 июня 2019 года. В нем участвовали россияне старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Источник: Ъ


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