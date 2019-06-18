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Напомнили водителям о каникулах и детях во дворах школьники Бердска

Ученики школы №11 напомнили водителям о соблюдении скорости, предельной осторожности при выполнении маневров поворота и парковки, особенно при наличии стоящего транспорта вблизи домов.

18.06.2019 Фото: ГИБДД по НСО Нет комментариев
 
Напомнили водителям о каникулах и детях во дворах школьники Бердска

Новосибирские автоинспекторы и школьники провели акцию «В каждом дворе – безопасность детворе!»

Сотрудники Госавтоинспекции Новосибирской области вместе с активистами отряда «ЮИД» школы №11 Бердска провели профилактическую акцию «В каждом дворе – безопасность детворе!».

В первые дни летних каникул участники акции обратились к водителям автотранспорта с обращением быть более внимательными и всегда соблюдать требования ПДД при движении по внутриквартальной территории, во дворах и вблизи расположения детских и спортивных площадок, школ и детских садов.

Школьники напомнили водителям о соблюдении скоростного режима, о предельной осторожности при выполнении маневров поворота и парковки, особенно при наличии стоящего транспорта вблизи домов.

Сотрудники Госавтоинспекции рассказали юным пешеходам о правилах безопасного поведения во дворе, где обстановка является для них уже привычной и чувство опасности снижено. Ребятам напомнили, что необходимо всегда быть внимательным и осмотрительным, не выбегать из подъезда, из-за стоящего транспорта, кустов, которые ограничивают обзор прилегающей территории, играть и бегать только на детских площадках, в парках, на стадионах, а переходить дорогу, убедившись в безопасности.


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