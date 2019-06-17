Что-то пошло не так: сальто на Lada Vesta неожиданно сделали инспекторы ВАИ

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Левый руль рулит!!!!!
На ровном месте !!!!
А ещё Патриоты так могут!!!!
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посмотри ещё раз, у него похоже с рулевой что-то, левое колесо не повернулось
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Оторвалась тяга — вот и не не повернулось.
Их кажется даже отзывали из-за дефекта рулевого.
Представляете, еде о по трассе 180.
Тут крутой поворот.
Вы руль крутите, а колеса не поворачиваются.
Сплошной андредналин!!!
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вот это веста!
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Когда то в молодости я хотел научится полицейскому развороту.
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Поэтому нас все боятся ?
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