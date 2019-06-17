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Что-то пошло не так: сальто на Lada Vesta неожиданно сделали инспекторы ВАИ

Автомобиль перевернулся, когда сотрудники военной автоинспекции делали «полицейский разворот» на полигоне во время армейского конкурса. Такой трюк не входил в конкурсное задание.(ВИДЕО)

17.06.2019 Фото: стоп-кадр видео 6 коммент.
 
Что то пошло не так: сальто на Lada Vesta неожиданно сделали инспекторы ВАИ

Машина перевернулась и встала на колеса

Сотрудники военной автомобильной инспекции перевернулись на полигоне, выполняя «полицейский разворот».

На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов. В этот момент машина делает боковое сальто и приземляется на колеса.

Предположительно, инцидент произошел во время всеармейского конкурса «Дорожный патруль», проходившего 12-15 июня на полигоне «Ногинский» в Подмосковье.

На помощь к находившимся внутри машины инспекторам пришли очевидцы и сотрудники полигона. О пострадавших не сообщалось.

Источник: РИА Новости


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(6) Комментариев

  1. Аноним

    Левый руль рулит!!!!! *CRAZY* *CRAZY* *CRAZY*
    На ровном месте !!!!
    А ещё Патриоты так могут!!!!

    Thumb up 2 Thumb down 2

    • аноним

      посмотри ещё раз, у него похоже с рулевой что-то, левое колесо не повернулось

      Thumb up 0 Thumb down 0

      • Аноним

        Оторвалась тяга — вот и не не повернулось.
        Их кажется даже отзывали из-за дефекта рулевого.
        Представляете, еде о по трассе 180.
        Тут крутой поворот.
        Вы руль крутите, а колеса не поворачиваются.
        Сплошной андредналин!!! *CRAZY* *CRAZY* *CRAZY*

        Thumb up 0 Thumb down 0

  2. Аноним

    вот это веста!

    Thumb up 0 Thumb down 0

  3. Аноним

    Когда то в молодости я хотел научится полицейскому развороту.

    Thumb up 0 Thumb down 0

  4. Новый мэр

    Поэтому нас все боятся ? :-D

    Thumb up 0 Thumb down 1

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