Что-то пошло не так: сальто на Lada Vesta неожиданно сделали инспекторы ВАИ

Сотрудники военной автомобильной инспекции перевернулись на полигоне, выполняя «полицейский разворот».

На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов. В этот момент машина делает боковое сальто и приземляется на колеса.

Предположительно, инцидент произошел во время всеармейского конкурса «Дорожный патруль», проходившего 12-15 июня на полигоне «Ногинский» в Подмосковье.

На помощь к находившимся внутри машины инспекторам пришли очевидцы и сотрудники полигона. О пострадавших не сообщалось.

Источник: РИА Новости