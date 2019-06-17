Запретил засыпать глиной места коммунальных аварий мэр Бердска

Дежурный по Бердску в минувшую субботу, 15 июня, начальник управления земельных отношений Светлана Бахарева проверила работу по восстановлению благоустройства после замены канализационных труб в районе домов №28 и №32 по ул. Рогачева.

— Территория выровнена, засыпана глиной, — доложила на совещании чиновников 17 июня Светлана Бахарева.

Мэр Бердска Евгений Шестернин отметил, что засыпка глиной — это не тот вариант, который должен быть.

— Нужно сразу помочь КБУ понять: если здесь мы можем сделать отсыпку черным грунтом, разровнять и сделать более благоприятный вид. Я понимаю, что с учетом устранения тех аварий, которые были, работы по благоустройству достаточно много. Дай Бог, чтобы успели. Но не в таком виде. Что значит глиной заровняли, там люди ходят, — подчеркнул Шестернин.