Выброшенного на улицу пенсионера без желудка приютит реабилитационный центр «Шанс» в Бердске

Судьбу пенсионера после операции на желудок из-за рака взяла на контроль начальник отдела соцобслуживания населения Бердска Наталья Скоромных. Сегодня Виктор Ботьев, переехавший из Советского района в Бердск, побывал у Натальи Юрьевны и рассказал свою историю жизни. О том, как он в 60 лет оказался на улице без жилья и гроша в кармане.

У Натальи Скоромных, взглянув на Виктора Ботьева, сложилось стойкое впечатление, что он болен. Соцслужба Бердска и полиция поможет пенсионеру разобраться в истории Виктора Алексеевича, у которого из документов на руках лишь паспорт с недействительной пропиской.

-Бывают ситуации, когда родственники бросают больных родственников. Выясним, есть ли у Виктора Алексеевича, поможем написать заявление в полицию по поводу квартиры, узнаем есть ли у него родственники, уточним по инвалидности. Я предупредила, что устроиться в дом престарелых не быстрое дело. Он изъявил желание обрести кров на время оформления в дом престарелых. Директор реабилитационного центра «Шанс» Александр Криволуцкий примет Виктора Алексеевича в своем центре. Он не бросит человека и поможет прояснить человека, — подчеркнула Наталья Юрьевна.

Она отметила, что если у Виктора Ботьева есть инвалидность, то он однозначно должен поучать пенсию на банковскую карту. Наталья Скоромных не исключила, что картой может пользоваться кто-то из родственников. Ситуации, когда семьям дороже банковские карты, чем больные родственники, увы, встречаются часто.

-У людей по-разному складываются судьбы. Возможно наш герой пил и гулял и из-за этого оказался никому не нужен. Но он человек, его нельзя выбросить на свалку. Дай Бог здоровья Ольге, которая кормит его и не выгоняет на улицу, начала бить тревогу и задумалась о его жизни. Радует то, что есть еще в мире милосердные и добрые люди. Бердск — не исключение, — подытожила Наталья Юрьевна.

Владелица комнаты, в которой последние две недели жил Виктор Алексеевич сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что теперь она не переживает за жизнь своего квартиранта.

-Не приезжали к Виктору пару дней и у него опять пустой холодильник. Его сестра так и не приехала навестить брата, трубку настойчиво не берет. Наталья Юрьевна предложила пристроить Виктора Алексеевича в реабилитационный приют «Шанс». Уже сегодня вечером у него появится кров над головой и еда, — поведала Ольга ( имя вымышл. — прим. ред.).

Автор видео Марина Волкова



По словам девушки, пенсионер стоял на коленях и умолял ее не оставлять его одного. Пенсионера начали посещать страшные мысли, от безысходности он был готов свести счеты с жизнью.

-Он буквально упрашивал, чтобы я навещала его в приюте. Виктор Алексеевич чувствует себя одиноким, наша семья не сможет приютить его, но оказать помощь, хоть и маленькую, рады, — рассказала Ольга в телефонной беседе, расплачиваясь в магазине за продукты своему квартиранту.

Напомним, пенсионер Виктор Ботьев буквально хватался за голову и плакал в комнатке общежития в Бердске. В новое жилье он переехал из Советского района Новосибирска, полагая, что комната досталась ему в собственность. Как оказалось, угол в общежитии временный, ему его сняла родная сестра Наталья.Хотя он был уверен — он переехал в собственное жилье благодаря продаже квартиры когда-то принадлежавшей матери.

О судьбе Виктора Алексеевича «Курьер. Среда. Бердск» рассказали владельцы комнаты. Пара молодоженов сдала жилье пенсионеру за день до собственной свадьбы, договор аренды договорились заключить по возвращению из свадебного путешествия. После медового месяца пара навестила пенсионера и ужаснулась — холодильник пустой, а соседи встревожены поведением нового квартиранта — он бьется в панике из-за понимания, что остался ни с чем на улице.

Пенсионер недоумевает, как он оказался в такой ситуации. Он привык верить людям и доверять родным.

-Я как лох, впервые попал в такую ситуацию. На трассе доверия больше, там не дадут замерзнуть и умереть с голоду. А тут родная сестра… Я просто не знаю к кому и куда обращаться. Обмен ведь с моего согласия был, но я не знал, что будут такие последствия. Мне не нужны особые удобства, я привык к суровым условиям жизни, работая в дальнобое. У меня никогда не было своего гнезда. Я всегда был в разъездах, но я уже на пенсии, давно не мальчик и у меня вторая группа инвалидности. Думал, хватит уже, накатался, но не думал, что это все так закончится. Я знаю, что есть черная полоса, есть белая, но что-то черная у меня затянулась и нет никакого просвета, — сокрушается арендатор.

Автор видео Марина Волкова



Виктор Алексеевич благодарит соседей и владельцев комнаты, что они не выбросили его на улицу.

-У меня есть руки, ноги, я не кривой и не урод. Работу найду. Но дальше ком наворачивается и я просто хватаюсь за голову, я не был никогда в таких ситуациях. Я и на трассе разбивался, но даже это было проще, ведь люди помогали, не давали умереть, — подытожил Виктор Ботьев.

К сожалению, сестра нашего героя Наталья так и не ответила на звонки «Курьер. Среда. Бердск». Редакция готова выслушать позицию женщины в любое время. А вот риелтор Михаил рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что произошло в семье Виктора Ботьева. Как оказалось, он помогал Наталье и Виктору во «взаимодействии» и занимался поиском подходящего жилья для пенсионера.

— Этот человек проживал в квартире своей сестры, его заранее предупреждали, что квартира стояла на продаже. В течение нескольких месяцев квартира продавалась, человек об этом прекрасно знал и понимал. Он сам собирался куда-то съезжать, ведь у него есть родственники, дети и бывшие жены. Однако он сидел на шее у своей сестры, не платил за коммунальные услуги. Я вел диалог по аренде с владелицей комнаты. Она была об этом в курсе. Когда время подошло, нашелся покупатель и человеку было предложено съехать. Несмотря на то, что у него есть родные дети и прописан в другом месте, сестра была готова оплачивать ему полгода комнату. Ну а дальше он должен был сам разбираться, все-таки он человек взрослый, не ребенок маленький, — прокомментировал ситуацию риелтор Михаил.