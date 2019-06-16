Декада молодежи в Бердске: От музыки дворцовой площади до паркура и квестов

Традиционно в конце июня пройдет декада молодежи в Бердске. Ежегодно в мероприятиях, посвященных Дню молодежи, участвуют около 2000 молодых бердчан, которые объединяют свои усилия для решения поставленных задач.

В рамках декады молодежи в этом году с 15 по 30 июня в городе пройдет серия просветительско-массовых городских мероприятий и форумов, спортивных турниров и соревнований для учащихся, студенчества, работающей молодежи, молодых семей, в проведении которых задействованы структурные подразделения администрации, муниципальные учреждения и предприятия, молодежные объединения и инициативные группы, рассказала начальник отдела по делам молодежи Татьяна Лильбок.

Отдел физической культуры и спорта проведет соревнования по пляжному волейболу и стритболу, посвященному декаде молодежи. Учреждения культуры запланировали серию мероприятий.

20 июня у ДК «Родина» состоится фестиваль под открытым небом «Музыка дворцовой площади». 28 июня во Дворце культуры запланирован показ театра танца «СЭТ». В городском историко-художественном музее продолжается работа выставок и экспозиций.

Учреждение дополнительного образования «Перспектива» в рамках декады молодежи заплонировало проведение тематических квестов при клубах по месту жительства «Салют» и «Орленок».

Отдел по делам молодежи предлагает серию городских массовых меропритий. 15 июня на территории палаточного лагеря Центра туризма «Юность» пройдет городской туристический слет для работающей молодежи и молодых семей, который с 2008 года приобрел статус семейного. Турслет ежегодно собирает около 150 участников, это более 10 команд. Программа насыщенная и интересная. Представляются визитные карточки, туристические маршруты, участники соревнуются в волейболе, стрельбе из пневматической винтовки, собирают палатку на время и готовят блюда на костре. Победители получают призы и подарки.



Традиционно в конце июня пройдет декада молодежи в Бердске.

20 июня в бердском экономическом лицее пройдет Х молодежный городской форум «Перспективы», на котором представят молодежные проекты по различным номинациям. В этом году уделят особое внимание технопредпринимательству. Участниками форума станут команды из Бердска, Новосибирска, Искитимского района.

— Ежегодно эксперты форума отмечают особую значимость мероприятия, вовлечение молодых бердчан в занятия научно-исследовательской, проектной и технопредпринимательской деятельностью, — подчеркнула Лильбок.

В кафе «Визави» 27 июня будут чествовать выпускников-отличников учебных заведений профессионального образования. Пройдет торжественный прием главы. В 2019 году 66 выпускников окончили профессионалоьные учебные заведения с отличием.

В актовом зале управления образования 28 июня состоится торжественная церемония чествования молодых бердчан за вклад в общественную деятельность и реализацию молодежной политики. Запланировано награждение учащихся, студенчества, работающей молодежи благодарственными письмами Заксобрания, отдела молодежной политики министерства образования Новосибирской области, главы Бердска и бердского горсовета депутатов.

В городском парке культуры и отдыха 28 июня в 18.00 пройдет молодежный фестиваль «Энергия молодости», в рамках которого пройдут соревнования по стритболу, паркуру. Пройдут показательные выступления скейтеров, роллеров. Будет работать «Молодежный Арбат» по художественному, декоративному направлениям, творческому жанру и уличному театру.

По итогам фестиваля победители получат кубки, участники — сувениры и сладкие призы.