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Фото: Закатали парковки, выкорчевали ранетки, сломали елку возле аптеки на ул.Лунной!

Люди благоустраивали территорию, заботились, сажали деревья и цветы. Никакого уважения!!

15.06.2019 Один комментарий
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ольга:
И снова о ремонте дороги по Лунной. Много нареканий и замечаний от местного населения!!! Закатали парковки, выкорчевали ранетки, сломали елку возле аптеки!!!!! Люди благоустраивали территорию, заботились, сажали деревья и цветы. Никакого уважения!!

Фото: Закатали парковки, выкорчевали ранетки, сломали елку возле аптеки на ул.Лунной!


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(1) Комментарий

  1. Поросёнок Пётр

    Выкорчевали кусты которые лет 40 тут росли. Конечно можно сказать, ради кабеля для новых столбов, но, всё же сея реконструкция выглядит варварской и непонятной и на кой чёрт в прошлом году городили ограждения в доль дороги, что бы в сейчас всё это снести…. *UNKNOWN*

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