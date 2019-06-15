Фото: Закатали парковки, выкорчевали ранетки, сломали елку возле аптеки на ул.Лунной!

В рубрику «Сообщи свои новости» написалаИ снова о ремонте дороги по Лунной. Много нареканий и замечаний от местного населения!!! Закатали парковки, выкорчевали ранетки, сломали елку возле аптеки!!!!! Люди благоустраивали территорию, заботились, сажали деревья и цветы. Никакого уважения!!