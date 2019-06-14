Кремль поддержал проверки действия полиции на марше в поддержку Голунова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что будут проведены проверки по обращениям на необоснованное проявление жесткости со стороны сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированного марша в поддержку журналиста Ивана Голунова, прошедшего 12 июня в Москве. По мнению господина Пескова, это позволит не допустить подобных ситуаций впредь.

«Это, наверное, прерогатива городских властей — организовывать подобные акции или не давать на них разрешение, а также оценивать работу полиции. Нам известно, что существуют жалобы на необоснованные, неспровоцированные проявления жесткости со стороны органов правопорядка. Мы читали сообщения об этом»,— сказал он.

Президент России Владимир Путин в четверг, 13 июня, уволил глав двух управлений ГУ МВД по Москве после прекращения дела Ивана Голунова. Должностей лишились генерал-майор полиции начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин, а также генерал-майор полиции начальник управления внутренних дел по ЗАО ГУ МВД по Москве Андрей Пучков.

12 июня в Москве прошла несогласованная акция «Марш за свободу Ивана Голунова». Акция сопровождалась жесткими задержаниями сотен ее участников. По данным полиции, на митинг вышли 1,2 тыс. человек и были задержаны более 200. По оценке корреспондента “Ъ”, на марш пришли более 2,5 тыс. человек. В «ОВД-инфо» утверждают, что задержали 540 человек. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников уточнил, что в отделы полиции во время акции были доставлены семь несовершеннолетних.

Ивана Голунова задержали 6 июня, у него обнаружили наркотики. Корреспондент заявил, что вещества подбросили, и связал произошедшее со своей профессиональной деятельностью. 8 июня Ивану Голунову предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков, следствие требовало арестовать его на два месяца. Суд решил отправить журналиста под домашний арест.

Позднее дело было прекращено, Голунов был освобожден от уголовной ответственности из-за того, что правоохранители не смогли доказать его причастность к преступлению.

Источник: Ъ