Погиб по неизвестной причине 19-летний житель Бердска в Санкт-Петербурге

При неизвестных обстоятельствах погиб средний сын в многодетной семье Сапожниковых Бердска 19-летний Александр. Он закончил школу № 9, а в конце 2018 года вернулся со службы. Спустя пару месяцев уехал в Санкт-Петербург, где устроился на работу в лифтовую компанию.
— 11 июня позвонили незнакомые люди и сообщили, что Саша умер, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Кристина Елфимова, занимающаяся вопросами пересылки тела и похоронами старшая дочь Сапожниковых.
По словам девушки, в последнее время Саше не платили зарплату, из-за этого он не мог вернуться домой. Руководство компании, где работал Александр, отказывается общаться с семьей погибшего.
— Деньги на транспортировку Саши мы почти собрали, но не хватает на похороны. Нам не нужны огромные суммы, не хватает совсем немного. Это ужасное горе для нашей семьи. Сейчас я собираю все характеристики на брата, чтобы обратиться в правоохранительные органы и добиться возбуждения уголовного дела. Его тело мы должны встретить уже завтра, — поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» Кристина Николаевна.
В семье шестеро детей от 8 до 27 лет. Трое из них несовершеннолетних. Кристина Елфимова рассказала «Курьер. среда. Бердск», что оформлением документов, бальзамированием и транспортировкой тела по просьбе семьи и за деньги займется специалист. На это уйдет около 115 тысяч рублей. Семье уже оказали материальную помощь знакомые и коллеги по работе, но нужная сумма еще не собрана.
Если вы можете помочь многодетной семье Сапожниковых, то можете переслать любую сумму на карту Любови Николаевны К. 4276 4400 1318 7437.
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Сейчас, в Бердске, каждый день вижу объявление, «требуются на производство в Питер, молодые квалифицированные, зарплата достойная». Теперь понятно куда требуются….
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