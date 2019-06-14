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Погиб по неизвестной причине 19-летний житель Бердска в Санкт-Петербурге

Многодетная семья узнала о трагедии 11 июня и начала собирать деньги на транспортировку тела Александра Сапожникова в родной город. Родным не хватает денег на похороны.

14.06.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Pixabay Один комментарий
 
Погиб по неизвестной причине 19 летний житель Бердска в Санкт Петербурге

19-летний Александр погиб в Санкт-Петербурге

При неизвестных обстоятельствах погиб средний сын в многодетной семье Сапожниковых Бердска 19-летний Александр. Он закончил школу № 9, а в конце 2018 года вернулся со службы. Спустя пару месяцев уехал в Санкт-Петербург, где устроился на работу в лифтовую компанию.

— 11 июня позвонили незнакомые люди и сообщили, что Саша умер, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Кристина Елфимова, занимающаяся вопросами пересылки тела и похоронами старшая дочь Сапожниковых.

По словам девушки, в последнее время Саше не платили зарплату, из-за этого он не мог вернуться домой. Руководство компании, где работал Александр, отказывается общаться с семьей погибшего.

— Деньги на транспортировку Саши мы почти собрали, но не хватает на похороны. Нам не нужны огромные суммы, не хватает совсем немного. Это ужасное горе для нашей семьи. Сейчас я собираю все характеристики на брата, чтобы обратиться в правоохранительные органы и добиться возбуждения уголовного дела. Его тело мы должны встретить уже завтра, — поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» Кристина Николаевна.

В семье шестеро детей от 8 до 27 лет. Трое из них несовершеннолетних. Кристина Елфимова рассказала «Курьер. среда. Бердск», что оформлением документов, бальзамированием и транспортировкой тела по просьбе семьи и за деньги займется специалист. На это уйдет около 115 тысяч рублей. Семье уже оказали материальную помощь знакомые и коллеги по работе, но нужная сумма еще не собрана.

Если вы можете помочь многодетной семье Сапожниковых, то можете переслать любую сумму на карту Любови Николаевны К. 4276 4400 1318 7437.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Сейчас, в Бердске, каждый день вижу объявление, «требуются на производство в Питер, молодые квалифицированные, зарплата достойная». Теперь понятно куда требуются….

    Thumb up 0 Thumb down 2

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