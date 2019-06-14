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Полицейский дважды обматерил коллег и приговорен к исправительным работам в Новосибирске

Полицейских вызвала знакомая осужденного теперь уже бывшего прапорщика, который вел себя неподобающим образом. Но тот публично оскорбил стражей порядка, за что получил наказание.

14.06.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
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Вынесен приговор по делу об оскорблении сотрудников полиции бывшим полицейским, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

Мировой судья Первомайского района Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего прапорщика полиции Павла Смаги. Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителей власти при исполнении ими своих должностных обязанностей).

В суде установлено, что 8 ноября 2018 года в ночное время Смага находился на лестничной площадке у квартиры своей знакомой, которая вызвала сотрудников полиции в связи с его противоправным поведением. Не выполняя законные требования полицейских, прибывших на место происшествия, Смага в присутствии посторонних лиц неоднократно их оскорбил (высказывая грубую нецензурную брань).

Смага был доставлен в дежурную часть отдела полиции, где также продолжил оскорблять сотрудников правоохраны грубой нецензурной бранью. Кроме этого, Смага на следующий день совершил аналогичное преступление в отношении других сотрудников полиции.

Суд приговорил Смага по совокупности преступлений к 9 месяцам исправительных работ (условно, с испытательным сроком 8 месяцев).

Приговор не вступил в законную силу.

 


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