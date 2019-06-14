Залез на дерево за кошкой на высоту 14 м и не смог спуститься житель Бердска

Несчастным случаем могло обернуться спасение кошки для 22-летнего жителя Бердска.

Дежурный поисково-спасательного отряда (ПСО), базирующегося в Бердске, 13 июня в 22.04 получил сообщение от бердчанки: требуется срочная помощь молодому человеку. Он забрался очень высоко на дерево и не может оттуда самостоятельно спуститься.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник поисково-спасательного подразделения ПСО Сергей Козин, молодой человек полез на дерево спасать кошку. Но как только он начинал к ней приближаться, она поднималась все выше и выше. Он и не заметил, как в погоне за усатой-полосатой забрался на высоту 4 этажа (14 м, — прим. ред). Когда посмотрел вниз, то испугался и запаниковал. Теперь помощь потребовалась ему самому.

На место отправилась группа спасателей. С помощью альпинистского снаряжения они спустили горемыку на землю. Парень от медицинской помощи отказался. Кошка так и осталась сидеть на дереве. По мнению спасателей, она без посторонней помощи может спуститься на землю.

— Прежде чем совершать какие-либо поступки, нужно соразмерить свои возможности, силы и предугадать последствия. В данном случае последствия могли быть печальными. Нельзя так глупо ставить свою жизнь под угрозу, — акцентировал Сергей Козин.

Случаи, когда бердчане залазят на деревья, и не могут спуститься обратно, происходят не часто, но все же бывают. В прошлом году спасателям пришлось снимать с дерева ребенка.