группу «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети ВКонтакте написал Защитник Угнетенных:

Куда обратиться, чтоб «рынок» на Семи ветрах убрали? Там и так было ужасно, а сейчас им положили асфальт и этот «рынок» разрастется ещё больше.