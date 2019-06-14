КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-х квартиру
продам 1-ую квартиру
продам
продам
Продам 2х ком. 89137154330 Светлана
Продам 3-ю ! Центр. 8-913-701-2341 Алёна
Продам 3-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Путин уволил двух генералов за скандальное «дело Голунова»

100 баллов по химии набрала на ЕГЭ выпускница школы №1 Бердска

Пропали без вести двое детей при купании в Новосибирской области

Полный рюкзак золота изъяли из Toyota Nadia в Якутии

Подписи за установку светофора при выезде на трассу Р-256 собирает жительница Бердска

К раку ведет привычка есть блюда горячими и пить кофе с утра

Выпавший из окна 4-го этажа годовалый мальчик находится в тяжелом состоянии в ЦГБ Бердска

Супервспышка Солнца смертельно угрожает человечеству

Рухнули деревья на автомобили во время шторма в Бердске

Утонула в огромной луже маршрутка с пассажирами после ливня в Бердске

Последние комментарии

Июнь 2019
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Выпавший из окна 4-го этажа годовалый мальчик находится в тяжелом состоянии в ЦГБ Бердска

ЧП произошло в Микрорайоне на ул. Рогачева. Ребенок находил дома, но никто не видел, как он забрался на окно и облокотился на москитную сетку, только услышали удар о землю и крики матери.(ВИДЕО)

14.06.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Выпавший из окна 4 го этажа годовалый мальчик находится в тяжелом состоянии в ЦГБ Бердска

«Скорая» увезла выпавшего из окна мальчика в больницу

Вечером в четверг, 13 июня, из окна на 4-м этаже дома №6 на ул. Рогачева выпал годовалый мальчик. Очевидцы рассказали «Курьер. Среда. Бердск», ребенок находился дома с матерью, но, видимо, она пропустила момент, когда сын забрался на окно.

Никто не заметил, стоявшего в окне ребенка. Только услышали удар о землю. Тут же выбежала мать, успокаивая малыша, она пыталась дать ему грудь. Немедленно вызвали скорую помощь.

По словам очевидцев, ребенок облокотился на москитную сетку и упал на бетонную отмостку дома. Упавший малыш плакал, его мать громко кричала на весь двор.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления гражданской защиты населения Василий Пономарев, на утро 14 июня ребенок находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии.

-У нас есть общая информация. Ребенок жив. Его состояние стабильно тяжелое, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Пономарев.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», полиция начала проверку по факту происшествия. Выясняют все обстоятельства произошедшего.

Подробности — в ближайшее время.

Видео «Свидетель»


Похожие записи

  • Нет похожих записей.
Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
В «рубашке» родился выпавший с четвёртого этажа ребенок в Бердске Воруют электричество? После бури провис кабель от площадки БРЗ Путин уволил двух генералов за скандальное «дело Голунова»

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

"СОЛО - РАЙДО" предлагает скидку на туры!!!
СОЛО-РАЙДО, туристическое агентство
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика