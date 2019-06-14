Выпавший из окна 4-го этажа годовалый мальчик находится в тяжелом состоянии в ЦГБ Бердска

Вечером в четверг, 13 июня, из окна на 4-м этаже дома №6 на ул. Рогачева выпал годовалый мальчик. Очевидцы рассказали «Курьер. Среда. Бердск», ребенок находился дома с матерью, но, видимо, она пропустила момент, когда сын забрался на окно.

Никто не заметил, стоявшего в окне ребенка. Только услышали удар о землю. Тут же выбежала мать, успокаивая малыша, она пыталась дать ему грудь. Немедленно вызвали скорую помощь.

По словам очевидцев, ребенок облокотился на москитную сетку и упал на бетонную отмостку дома. Упавший малыш плакал, его мать громко кричала на весь двор.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления гражданской защиты населения Василий Пономарев, на утро 14 июня ребенок находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии.

-У нас есть общая информация. Ребенок жив. Его состояние стабильно тяжелое, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Пономарев.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», полиция начала проверку по факту происшествия. Выясняют все обстоятельства произошедшего.

Подробности — в ближайшее время.

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