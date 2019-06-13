Утонула в огромной луже маршрутка с пассажирами после ливня в Бердске

Потоп после получасового ливня с градом случился вечером сегодня, 13 июня, в Микрорайоне Бердска. Традиционно затопило дорогу в районе магазина «Пятерочка» настолько, что застряли две немаленькие машины — грузовичок и маршрутка с пассажирами.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, пассажирам пришлось эвакуироваться по воде выше колена. С десяток автомобилей на этом месте потеряли свои госномера.

Проезжую часть можно перейти только вброд.

Видео Курьер. Среда. Бердск

