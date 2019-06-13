Уволил своего заместителя Дубовицкого губернатор Травников в Новосибирской области

Причина увольнения Александра Дубовицкого озвучена не была. Он работал в этом статусе с октября прошлого года, до этого времени возглавлял министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области. До этого в течение семи лет Дубовицкий руководил Сузунским районом.

О том, что вице-губернатор покинет свой пост, губернатор региона Андрей Травников сообщил в ходе рабочего визита в Маслянинский район. Корреспондент РБК Новосибирск с места события передает, что новая кандидатура на пост «аграрного» вице-губернатора уже определена – с 1 июля должность займет нынешний глава Маслянинского района Вячеслав Ярманов. Кто займет место самого Ярманова, еще неизвестно: по словам губернатора Травникова кандидатуры есть, но выбор еще не сделан.

Вячеславу Ярманову 57 лет, окончил Новосибирскую школу милиции, работал гендиректором маслянинского ЗАО «Кирпичный завод», в 2004 году возглавил район. Кандидат экономических наук.