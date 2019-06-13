Покончил с собой полковник МВД из Москвы на Урале

В ночь на 11 июня в Екатеринбурге в отеле «Маринс Парк» покончил с собой полковник внутренней службы МВД, командированный из Москвы для проведения проверки в Управлении на транспорте МВД России по УрФО. Об этом рассказали в профильной группе социальной сети «ВКонтакте» «Омбудсмен полиции».

«Один из инспекторов сегодня ночью покончил жизнь. <…> Причина неизвестна, парни, выезжавшие [на место], сказали, что записки не было», — говорится в сообщении.

Официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых заявил «URA.RU», что «смерть любого человека вне зависимости от того, криминальная она или нет, относится к компетенции Следственного комитета». Дозвониться до пресс-секретарей регионального управления СК и отеля «Маринс Парк» на момент публикации не удалось.

С 10 мая в Екатеринбурге работают две комиссии, проверявшие деятельность Управления на транспорте МВД России по УрФО, пишет «АиФ-Урал». По информации «Омбудсмена полиции», погибший полковник внутренней службы отвечал в инспекции за направление организационно-штатных мероприятий. Сообщается, что по итогам инспекторской проверки управлению была поставлена неудовлетворительная оценка.

Источник: ura.news