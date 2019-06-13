Нарушений на 219 млрд рублей в госконтрактах выявила Счетная палата

Счетная палата обнаружила более 2 тысяч нарушений при осуществлении государственных и корпоративных закупок в 2018 году на сумму более 293 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно отчету ведомства, самыми распространенными (74,6%) стали нарушения при определении начальной максимальной цены контракта (НМЦК), которые составили 219 млрд рублей, уточняет ТАСС. В Счетной палате отметили, что связано в том числе с коррупционными рисками, поэтому заявили о необходимости принятия законов для регулирования ценообразования при закупках.

По данным ведомства, показатели числа нарушений выросли с 2017 года на 3,8%, а их общей суммы — в 2,8 раза.

Ранее Счетная палата нашла нарушения при поступлении и использовании бюджетных средств в 2018 году почти на 773 млрд рублей. После проверок возбудили 40 уголовных и 85 административных дел, некоторых чиновников уволили или оштрафовали.

Источник: Новая газета