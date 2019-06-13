Нарушений на 219 млрд рублей в госконтрактах выявила Счетная палата

Утонула в огромной луже маршрутка с пассажирами после ливня в Бердске
Оборвал провода и затопил дороги шторм с ливнем и градом в Бердске
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Правила вывоза мусора нарушают УК в Бердске
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