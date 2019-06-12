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Под песню «Храни Бог Россию» отметил Бердск День России

Байкеры-патриоты возглавили юбилейный велопробег в честь праздника 12 июня. В колонну бердских велосипедистов влилось порядка 1000 человек.(ВИДЕО, ФОТО)

12.06.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой 5 коммент.
 
Под песню «Храни Бог Россию» отметил Бердск День России

14-летние бердчане получили паспорта на главной площади города в День России

С полудня 12 июня в Бердске отмечали День России на площадках городского парка. К вечеру праздник переместился на главную площадь города. Его апофеозом стал велопробег.

Колонна велосипедистов всех возрастов и уровня подготовки выстроилась по периметру в ожидании старта. Возглавили колонну байкеры из местного объединения друзей «Мотоциклисты Бердска». Его руководитель Дмитрий Путилин рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что они нередко участвуют в праздниках.

— У нас активная общественная деятельность. Мы часто детей катаем. Пусть подрастающее поколение больше обращает внимание на мотоциклы, пусть знает, что есть другая жизнь — не только в подъездах и подворотнях, с алкоголем и наркотиками, — объяснил патриотическую миссию бердских байкеров их предводитель.

Ради проезда колонны на время перекрыли несколько улиц. Но велопробег 12 июня это своеобразная фишка Бердска. В этом году он прошел 10-й раз. Так что — с юбилеем! С этим тоже поздравил бердчан глава города Евгений Шестернин после того, как юные артисты исполнили танец под песню «Храни Бог Россию».

Автор видео Анастасия Солодкова

Мотоциклисты сопровождали колонну велосипедистов до мемориала Славы и обратно на площадь Горького, где до самого вечера продолжалась концертная программа — дискотека с участием местных артистов.

Старт велопробегу дал спикер бердского горсовета Валерий Бадьин. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по социальной политике Сергей Носов, только зарегистрировалось 600 участников. Но, похоже, что столько же встали в колонну без регистрации. Впрочем, полагают, что в прошлом году участников велопробега было больше — тогда он стартовал от ДК «Родина».

Под песню «Храни Бог Россию» отметил Бердск День России

Велогонщики из «Авангарда» двигались первыми

Автор видео Анастасия Солодкова

А в это время на главной сцене праздника первые лица Бердска наградили тех спортивных бердчан, которые сдали нормы ГТО на золотой значок. Среди них и семья Арутюновых. Глава семейства Борис является замдиректора БЭМЗа и мастером спорта по фехтованию, а его супруга Ксения воспитывает четверых детей. Несмотря на серьезную занятость Арутюновы активно занимаются спортом, ведут здоровый образ жизни и эти хорошие традиции прививают своим детям, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Борис Павлович.

Под песню «Храни Бог Россию» отметил Бердск День России

Семья Арутюновых получила золотые значки ГТО

Кроме того, 12 июня 2019 года стал знаменательным для нескольких школьников, которым недавно исполнилось 14 лет. Им торжественно вручили паспорта. Для этого события выбирали самых лучших — тех, кто хорошо учится, занимается спортом или проявил себя в творчестве. Новые граждане России с интересом рассматривали первое в их жизни удостоверение личности и, говорят, гордятся им.

А самые маленькие жители Бердска тоже могли показать свои спортивные способности. Для малышей организовали соревнования на велосипедах и самокатах. Правда, многим спортсменам помогали мамы, так как малышня терялась и путала дистанции. Но сладкие призы получили все. Кроме того, среди участников детского турнира разыграли самокат.

Погода 12 июня порадовала бердчан солнцем и теплом. Многие использовали дополнительный выходной, чтобы прогуляться с детьми по парку, поучаствовать в веселых конкурсах, посмотреть концерт.

Автор видео Анастасия Солодкова

Под песню «Храни Бог Россию» отметил Бердск День России

Под песню «Храни Бог Россию» отметил Бердск День России

Под песню «Храни Бог Россию» отметил Бердск День России

Под песню «Храни Бог Россию» отметил Бердск День России

Под песню «Храни Бог Россию» отметил Бердск День России


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(5) Комментариев

  1. житель Бердска

    Ни один Бог не спасет Россию пока не сменится эта олигархическая власть.

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    • Аноним

      Какая разница? Уйдет эта власть, придет другая, такая же олигархическая.
      Или считаешь, что народ сможет на что-то повлиять? Любыми революционными движениями правят те же смутьяны, за всякими навальными стоят те же олигархи, пусть даже опальные.

      Thumb up 1 Thumb down 1

  2. житель Бердска

    Добавлю: При нынешней верховной власти и произошел расцвет коррупции, вся власть погрязла в криминале, перспектив у населения страны в данной ситуации просто нет: «доить» будут до последнего….

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  3. Аноним

    Одно и то же каждый год и каждый год одни и те же лица. Самим то не осточертело каждый раз в этом спектакле участвовать? Или это администрацию и единую россию сгоняют?

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  4. Фаг

    Лицемерная показуха!

    Thumb up 0 Thumb down 0

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