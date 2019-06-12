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Жара до 28 градусов ожидается в Бердске

В Новосибирскую область пришла по-настоящему летняя погода. Впрочем, ужа на этой неделе ее испортит ветер и дождь.

12.06.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Жара до 28 градусов ожидается в Бердске

Возле фонтана в городском парке Бердска попрохладнее

Синоптики регионального Гидрометцентра сообщили о том, что текущая неделя будет по-летнему жаркой. 12 июня местами температура воздуха поднимется 28 градусов, в том числе в Бердске. В городе стоит солнечная погода, но с порывистым ветром.

Но уже с четверга ожидается понижение температуры. По прогнозам синоптиков, 13 июня «похолодает» до +25, пройдет небольшой дождь. А в пятницу столбик термометра вообще упадет до 17 градусов тепла. До 18 июня температура будет каждый день падать на 1 градус, похолодание будет сопровождаться дождями.

Со следующего вторника погода вновь перевалит за 20-градусную отметку. А 21 июня в Бердск вернется жара — плюс 28 градусов. Относительно теплая погода, но с дождями ожидается в Бердске до конца первого летнего месяца.

 


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