Еды на 4463 рубля хватит на месяц каждому жителю Бердска

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц по Новосибирской области в мае 2019 года составила 4462,74 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 2,9% (с начала года – на 8,1%). Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщил Новосибирсктат 11 июня.
Это своеобразный рекорд роста цен на продукты за последнее время.
Как информировал «Курьер. Среда. Бердск», в апреле минимальный продуктовый набор стоил 4337,92 рубля и по сравнению с мартом вырос на 0,2% (с начала года – на 5,1%).
В структуре стоимости майского набора по-прежнему преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия – 26,8%, на долю молочных продуктов приходится 19,8%, плодов и овощей – 18,8%, мяса и мясопродуктов – 17%, рыбы – 4,9%, жиров – 4,6%, чая, соли и специй – 3,9%, сахара и кондитерских изделий – 2,2%, яиц – 2%.
В мае 2019 года по сравнению с маем 2018-го в структуре стоимости набора выросла доля хлеба, круп и макаронных изделий, плодов и овощей, мяса и мясопродуктов. Доля молочных продуктов, рыбы, жиров, чая, соли и специй снизилась.
справка
Стоимость условного (минимального) набора продуктов определена на основе цен на продукты питания, входящих в него, и норм их потребления для одного человека. Набор включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов питания. При исчислении стоимости набора используются средние цены по региону и единые для всех субъектов РФ нормы потребления. Стоимость минимального набора продуктов питания отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен на основные продукты питания.
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