КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-ю ! Центр. 8-913-701-2341 Алёна
Продам 3-ю
Продам 3-ю
Продам 1-ю
Продам 1-ю
Продам 1-ю
Продам комнату Ленина 44
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Новыми пистолетами «Удав» вооружают российскую армию

Навальный нашел недвижимость на сотни миллионов рублей у семьи сотрудника ФСБ из дела Голунова

Медведев предсказал 4-дневную рабочую неделю всему миру

Забраковала проект продления метро в Новосибирске Главгосэкспертиза

Жара до 28 градусов ожидается в Бердске

Пособие на детей платить до 18 лет предложил глава Минтруда

Шорты из патриотической коллекции Тимати нашли на Aliexpress

Запретить уничтожение пригодных продуктов хочет Роспотребнадзор

Канада примет беженцев из Кузбасса после их выезда за пределы России

Отобравший мобильник у 9-летнего мальчика пьяный грабитель в Бердске привлечен по статье УК

Последние комментарии

Июнь 2019
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Шорты из патриотической коллекции Тимати нашли на Aliexpress

Тимур Юнусов, пытаясь уйти от прямого ответа, унизил жителей России. Одежда от рэпера будет продаваться через военторги Минобороны.

12.06.2019 Фото: скриншот с сайта versiya.info Нет комментариев
 
Шорты из патриотической коллекции Тимати нашли на Aliexpress

Найди 10 отличий

Тимур Юнусов ответил на слухи о «шортах с Алиэкспресс» для Армии России. Пытаясь юлить от прямого ответа, он унизил жителей России.

Тимати представил новую линию одежды, которую разрабатывал совместно с Армией России. Буквально сразу после показа разгорелся скандал — точную копию женских шорт от рэпера нашли на Алиэкспресс.

Больше недели рэпер уходил от вопросов, но наконец ответил на них в Instagram – Тимура спросили, почему блогеры сравнивают одежду с последнего показа с похожими вещами из Aliexpress.

В ответ Тимур сказал, что «в нашей стране люди с трудом умеют радоваться чужим успехам… Писать [нехорошие вещи] в комментариях может каждый, а вот создать национально-патриотический продукт высокого качества, увы, немногие».

То есть Тимати поставил себя выше и успешнее большинства людей в нашей стране, фактически назвал их «нищебродами». Конечно, сомневаться в коммерческом успехе Тимати не приходиться, но видимо он начал забывать, что начальный капитал достался ему от богатого папы.

Тимур посчитал удачной идеей «спалить», что он сотрудничает с Алиэкспресс в качестве «официального рекламного лица» и попытался откреститься от скандала, заявив, что это был не Госзаказ, а его «деньги, вложенные в коллекцию». Видимо, он посчитал россиян абсолютно несведущими в экономике, раз посчитал эту фразу достаточной для оправдания.

Конечно, в бюджете нашей страны не заложено графы «одежда от Black Star», на которую нужно брать госзаказ. Однако эта линейка будет реализовываться через военторги, то есть Тимати либо продал часть одежды Минобороны, либо оно покрыло значительную часть производства. В любом случае, бюджетные деньги так или иначе достались предприимчивому рэперу.

Источник: versiya.info


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Бердский театр «Балаганчик» стал лучшим на фестивале «Золотая рыбка» Новыми пистолетами «Удав» вооружают российскую армию Фильм об увлекательном путешествии по реке Кия сняли подростки Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

ПОДАРОК! Сервисная карта аварийного комиссариата НСО при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика