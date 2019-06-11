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Отобрал мобильник у 9-летнего мальчика и пустился в бега мужчина в Бердске

Обиженный взрослым мужчиной ребенок пожаловался бойцам Росгвардии и показал на убегающего человека с его телефоном. Скрыться подозреваемому не удалось.

11.06.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
 

Отобрал мобильник у 9 летнего мальчика и пустился в бега мужчина в Бердске

Росгвардейцы пришли на помощь ребенку

Бойцы Росгвардии в Бердске поймали мужчину, отобравшего у ребенка сотовый телефон. Происшествие произошло недалеко от школы №5 в Микрорайоне во вторник, 11 июня, около 17.30. О случившемся «Курьер. Среда. Бердск» рассказал очевидец Александр.

Он шел за ребенком в детский сад, когда увидел погоню. Росгвардейцы гнались за убегающим мужчиной: на него как на грабителя показал 9-летний мальчик, которого тот обидел.

— Мужчина славянской внешности лет 40-45 отобрал телефон у мальчишки и побежал. Ребенок обратился к сотрудникам Росгвардии, которые недалеко стояли — возле школы №5, видимо, патрулировали. Мальчик показал на убегающего мужчину, но его догнали, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Александр.

В настоящий момент росгвардейцы ждут полицейскую машину со следственно-оперативной группой или чтобы доставить вероятного злоумышленника в отдел МВД по Бердску для выяснения всех обстоятельств произошедшего.


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