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Умер в старом холодильнике 8-летний мальчик в Саратовской области

Ребенок гулял во дворе и пропал. После долгих поисков его тело нашли в холодильнике. Мальчик задохнулся, потому что не смог открыть дверь «ЗиЛа».

11.06.2019 Фото: avito.ru Нет комментариев
 
Умер в старом холодильнике 8 летний мальчик в Саратовской области

«Зил» открывается только снаружи

Обстоятельства гибели ребенка, чье тело обнаружили в холодильнике, устанавливают следователи. Трагедия развернулась в селе Канавка Алексанрово-Гайского района Саратовской области 8 июня.

По предварительным данным, восьмилетний ребенок ушел гулять во двор дома, но с наступлением темноты не вернулся. Сначала мать мальчика пыталась разыскать его собственными силами, а когда отчаялась это сделать, обратилась в полицию. В село приехали и родственники женщины из соседнего района, чтобы помочь в поисках.

В итоге труп обнаружил дядя ребенка: 9-го июня, около часа ночи, обследуя надворные постройки, он обратил внимание на стоящий в сарае холодильник — старый «Зил». Он лежал на задней стенке: его использовали как место для хранения муки. Дверь холодильника была захлопнута, а открыть её можно только снаружи. Распахнув холодильник, мужчина увидел своего племянника, который уже не подавал признаки жизни.

Следователи осмотрели место происшествия. Повреждений на теле мальчика не обнаружено, точную причину смерти еще только предстоит узнать.

Следователи отмечают, что семья мальчика — благополучная и на учете не стоит.

Процессуальная проверка продолжается.

Источник: go64.ru


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