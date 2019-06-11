Марш за свободу журналиста «Медузы» пройдет в Москве 12 июня
Массово застряли в лифтах из-за отключения света жители Бердска
30 лет тюрьмы грозит за отмывание и растрату денег экс-полицейским Бердска
Умер в старом холодильнике 8-летний мальчик в Саратовской области
Прорвало: Отключат холодную и горячую воду в 6 многоквартирных домах Бердска
Иск на 800 тысяч рублей предъявил «Курьер.Среда.Среда» за зомби-парад православный активист из Новосибирска
Кредитовать из бюджета долги КБУ готова власть Бердска
Отобрал мобильник у 9-летнего мальчика и пустился в бега мужчина в Бердске
ОПГ не получилось: улыбался после приговора экс-губернатор Республики Коми Вячеслав Гайзер