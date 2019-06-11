30 лет тюрьмы грозит за отмывание и растрату денег экс-полицейским Бердска

Отмывание денег, присвоение и растрата денег с использованием служебного положения и мошенничество — все это инкриминируется обвиняемым экс-полицейским Бердска Алексею Зорину, Богдану Кравчуку и Ивану Мощенко.

18 июня судья бердского городского суда Наталья Агеева рассмотрит уголовное дело в особом порядке — без свидетелей и исследования доказательств. Основанием для особого рассмотрения дела послужило признание вины всеми участниками дела.

Напомним, прокурор Бердска Роман Сивак утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших сотрудников городского отдела МВД, сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области 5 июня. В этот же день уголовное дело поступило в в суд.

Бывший начальник следственного отдела МВД по г. Бердску Алексей Зорин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), другим экс-сотрудникам полиции Богдану Кравчуку и Ивану Мощенко – оперуполномоченным предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

По версии следствия, бывший начальник следственного отдела МВД по г. Бердску вступил в преступный сговор с двумя оперуполномоченными отдела МВД: мужчины решили приобрести по заниженной цене автомобиль «Мицубиси Аутлендер» у обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств.

Реализуя свой замысел, оперуполномоченные убедили потерпевшего продать автомобиль за 400 тыс. рублей, оформив сделку задними числами и мотивировав обвиняемого тем, что автомобиль будет выведен из-под ареста.

После приобретения автомобиля за 400 тыс. рублей через несколько дней транспортное средство было продано почти за 1 млн. рублей. Разницу в стоимости подельники поделили между собой.

Один из фигурантов в ходе производства следственных действий по уголовному делу в отношении обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств присвоил изъятые в ходе следствия 30 тыс. рублей, принадлежащие свидетелю.

Все обвиняемые признали вину в полном объеме и заявили ходатайство о рассмотрении уголовного дела в порядке особого судопроизводства. Уголовное дело рассмотрит Бердский городской суд.

Напомним, что 3 июня подозреваемому в торговле вещдоками продлили арест еще на два месяца. Только оставшееся до окончания следствия и суда время он проведет под домашним арестом.

Напомним, Алексея Зорина задержали 2 марта по подозрению в превышении должностных полномочий, повлекшее крупный ущерб. По версии следствия, он с подельником похищал и продавал вещдоки, в частности автомобиль Mitsubishi Outlander, проходивший по делу о торговле наркотиками.

Второй фигурант дела, по информации «Курьер. Среда. Бердск», находится под подпиской о невыезде. Это исполняющий обязанности начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков Иван Мощенко. Кроме того, в деле фигурируют старший следователь Клавдия Кобзева и подчиненный Богдан Кравчук. Клавдии Кобзевой не оказалось на скамье подсудимых.

В задержании Зорина и обысках в его рабочем кабинете участвовали полицейский спецназ и сотрудники ФСБ. Они предотвратили попытку подозреваемого разбить телефон и выбросить его из окна четвертого этажа. Между тем, начальник следственного отдела бердского отдела МВД, который имеет должность замначальника полиции, не признал вину.

Расследование вело региональное управление Следственного комитета.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», руководство управления МВД по Новосибирской области после признания Зорина и его подельников в преступлении, их уволили из органов внутренних дел в связи с вязи с порочащим проступком и утерей доверия. Их непосредственные начальники понесли дисциплинарное наказание.

Версия следствия

Правоохранители выяснили, что вечером 16 января 2019 года у дома №5 микрорайона Северного у бердчанки изъяли наркотик мефедрон, купленный у неустановленного лица через «закладку». Полицейские возбудили уголовное дело, а чуть позже задержали подозреваемого в совершении преступления — А. Абраменко.

По версии следствия, у задержанных сотрудников бердской полиции возник преступный умысел на завладение автомобилем Mitsubishi Outlander наркоторговца. Рыночной цена новенького Outlander варьировалась в пределах 1 000 000 рублей.

Следствие предполагает, что правоохранители ввели в заблуждение Абраменко о предстоящем аресте транспортного средства, в результате склонили подозреваемого продать авто через «подставное лицо» за 400 000 рублей.

Через пару недель авто продали перекупщику, но уже за 970 000 рублей. Полученную разницу в сумме полицейские поделили между собой.

Справка

УК РФ Статья 159. Мошенничество, часть 4

Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

УК РФ Статья 160. Присвоение или растрата, часть 3

Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, —

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

УК РФ Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, часть 1

Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.