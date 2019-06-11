Забитые волосами насосы КНС беспокоят мэра Бердска

Устраняют дефекты, выявленные при проведении гидравлических испытаний, в Бердске.

Сейчас отключены ЦТП-1А, ЦТП лесхоза, ЦТП на Боровой, доложил на аппаратном совещании 10 июня руководитель Комбината бытовых услуг Владимир Воспанчук.

— Устраняем дефект в районе ул. Кольцова, 18. Восстановили КНС на ул. Космической, осуществляем контроль ее работы, — отметил Воспанчук.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», волосы из четырех парикмахерских сожгли насос на канализационно-насосной станциии на ул. Космической в Бердске. Канализационные стоки пошли из унитазов и ванн бердчан. На КНС «сидят» порядка 30 высотных домов и несколько частных, присоединенных к канализации. Комбинат качал канализационные стоки помпами. Ремонт насоса стоит около 140 тыс. рублей. Найти и наказать виновных сложно.

Мэр Бердска Евгений Шестернин спросил у своего зама по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова, как обстоят дела со сложной ситуацией по ул. Космической.

Сейчас осуществляется перекачка стоков силами КБУ, процесс контролирует замдиректора Александр Алексеенко, насосы находятся в ремонте, на этой неделе насос установят, рассказал Владимир Захаров.

Уже смонтировано, все работает, уточнил Воспанчук.

-Причина в насосе была или в чем-то другом? — спросил мэр.

Был комплекс причин, пояснил Воспанчук.

— Мы знаем пути решения вопроса?

— Как можно решить вопрос, когда все скидывают, только контролировать можно.

Евгений Анатольевич поручил подчиненным запланировать совещание с его участием, чтобы обсудить этот вопрос и найти комплексное решение.