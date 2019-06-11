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Путин: мир приблизился «к опасной черте»

Президент России призвал сообща искать альтернативы растущей конфронтации.

11.06.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Путин: мир приблизился к опасной черте

Международные отношения «лихорадит»

Мир подошел к опасной черте, международные отношения «лихорадит», и мировое сообщество должно искать «конструктивные варианты решения острых региональных и глобальных проблем», считает президент Владимир Путин. Это говорится в его обращении участникам форума «Примаковские чтения».

«Важно сообща искать реальные, жизнеспособные альтернативы усиливающейся конфронтации, грубому, эгоистичному продавливанию рядом стран своих политических и экономических интересов — в частности, путем санкций и торговых войн», — заявил глава государства.

Он выразил уверенность, что дискуссии участников форума будут «весьма полезными» в этом плане.

Примаковские чтения проводятся ежегодно с 2015 года и носят имя государственного деятеля и академика Евгения Примакова. Это международный форум экспертов в области мировой экономики и международных отношений, дипломатов и политиков. Участники мероприятия обсуждают сценарии развития международных отношений и проблемы международной безопасности.

Источник: Интерфакс


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