Путин: мир приблизился «к опасной черте»

Мир подошел к опасной черте, международные отношения «лихорадит», и мировое сообщество должно искать «конструктивные варианты решения острых региональных и глобальных проблем», считает президент Владимир Путин. Это говорится в его обращении участникам форума «Примаковские чтения».
«Важно сообща искать реальные, жизнеспособные альтернативы усиливающейся конфронтации, грубому, эгоистичному продавливанию рядом стран своих политических и экономических интересов — в частности, путем санкций и торговых войн», — заявил глава государства.
Он выразил уверенность, что дискуссии участников форума будут «весьма полезными» в этом плане.
Примаковские чтения проводятся ежегодно с 2015 года и носят имя государственного деятеля и академика Евгения Примакова. Это международный форум экспертов в области мировой экономики и международных отношений, дипломатов и политиков. Участники мероприятия обсуждают сценарии развития международных отношений и проблемы международной безопасности.
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