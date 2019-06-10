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Что делать, если вам подбросили наркотики?

Ни в коем случае не признавайте свою вину и не идите на условия полицейских — пусть всё решается в правовом поле. Действуйте через адвоката. Пишите в прокуратуру, в службу собственной безопасности — всюду.

10.06.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 6 коммент.
 
Что делать, если вам подбросили наркотики?

Распространенный способ убрать неугодного — подбросить наркотики

Личный досмотр, в том числе и досмотр личных вещей — сумок, портфелей, проводится при наличии достаточных подозрений. Критерий достаточности — штука тонкая, так что случиться подобная неприятность может с любым, и тут надо держать ухо востро.

Личный досмотр не предполагает предварительного получения каких-либо разрешений или санкций, достаточно субъективного мнения полицейского, что у вас есть при себе запрещённые вещества, оружие или что-то ещё. Показалось ему, что вы излишне уверенны, расслабленны или нервничаете, и вот он — личный досмотр. Проводить его кроме полиции имеют право ФСБ, таможенная служба и некоторые другие службы, которым такое право дано законом.

Полицейский обязан представиться и объяснить причину, по которой будет проведён личный досмотр, а также разъяснить ваши права и обязанности. Отказаться от досмотра, увы, не получится — действия по досмотру граждан по оценке Конституционного суда носят «кратковременный и безотлагательный характер», в связи с чем получение согласия лица, подлежащего досмотру, не предполагается.

Необходимо иметь в виду, что личный досмотр может проводить только лицо того же пола, что и вы. При досмотре обязательно присутствие двух понятых. Сотрудники полиции быть понятыми не могут. В качестве понятых должны быть привлечены совершеннолетние, не заинтересованные в исходе дела лица одного с вами пола. И только при наличии у полицейских весомых оснований полагать, что у вас при себе оружие, досмотр может быть произведён без понятых, но с применением видеозаписи — полицейские, как правило, работают с напарником, именно он и будет осуществлять видеосъёмку.

И, конечно, хорошо бы снимать самому — не видео, так хотя бы аудио записать. Идеально, если обыск происходит в людном месте, рядом друзья и всё на виду. Кстати, при обычном личном досмотре нарушать конструктивную целостность вещи, например разрезать подкладку вашей сумки, полицейские права не имеют.

По окончании досмотра составляется протокол, на котором вам предложат расписаться. Здесь два основных правила.

Если вы не согласны с результатами досмотра и у вас «обнаружили» не принадлежащие вам вещи, указывайте это в протоколе! Пусть хотя бы так будет зафиксировано ваше несогласие.

Требуйте копию протокола, это ваше законное право! Не получив копии, вы рискуете, что протокол без вашего ведома может «обрасти» интересными дополнениями.

Ну а в случае если итоговый протокол оказался протоколом о задержании, как можно скорее связывайтесь с адвокатом.

Ни в коем случае не признавайте свою вину и не идите на условия полицейских — пусть всё решается в правовом поле. Действуйте через адвоката. Пишите в прокуратуру, в службу собственной безопасности — всюду. Куда можно достучаться. Описывайте ситуацию как можно подробнее! Запоминайте детали, фамилии, имена, звания, время, обстановку — всё, что может помочь доказать свою невиновность. Привлекайте внимание — через соцсети и СМИ предайте случившееся максимальной огласке. Не стоит недооценивать общественное мнение.

P. S. И помните — всё, что вы скажете, может быть использовано против вас.

Источник: pikabu.ru


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(6) Комментариев

  1. Аноним

    Ага, и самое главное:
    сразу кричите что вы оппозиционер и все из-за этого!
    Кстати, всяким мошенникам, ворам и убийцам тоже можно принять к сведению — говорят прокатывает такая схема *CRAZY*

    Thumb up 4 Thumb down 12

  2. Аноним

    Писать и жаловаться можно сколько угодно и решение суда, что по нашим наркобарыгам, что по журналисту ( и прочее, прочее, прочее) тому лучший показатель.
    Если для госвласти любой наркоман весомее нормального человека?
    Как там у нас с маршрутчиком-инсулитиком, так же, как с таксистом, которому голову напекло? Вот то-то и оно.
    Если все наши правоохранительные органы соглашаются с версией самоубийства 8 ударами ножа в грудную клетку?
    Если коллеги самого журналиста стоят на изготовку с заготовленной версий наркобарыг ( я про Россию 24) — вот вам и уровень решения вопросов и методы людоедов.

    Thumb up 11 Thumb down 4

    • Лана

      Да-да, и маршрутчик на инсулине (хозяин маршрута «забашлял») и все такое! Сами себе могилу роют! ИХ ДЕТИ тоже БУДУТ БУДУТ ЖИТЬ СРЕДИ «ИНСУЛИНЩИКОВ» И СТАНОВИТЬСЯ ТАКИМИ же!!!!!!!
      Россия! Да опомнись уже!!! Могилу своим детям и внукам копаешь!!?

      Thumb up 3 Thumb down 0

  3. наталья

    в контакте есть Сергей Смоляной 20 лет гниде фото платок на лице.он не подбрасывает молодежи наркотики он дает бесплатно типо .потом подсаживает молодежь и тресет деньги.как с этим бороться боимся что и наших детей посадят.наша милиция или полиция сейчас нас не бережет.очень много наркоманов

    Thumb up 6 Thumb down 0

  4. наталья

    закладки делают очень много на окраинах города.парк победы.островского 107.спортивная крайние дома.жили там и люди видят как они шарят в клумбах мусорках.на машине подьзжают не выходя шарят по кустам и уезжают.страшно жить.

    Thumb up 4 Thumb down 0

    • Лана

      У меня знакомые на ГЭСЕ косят траву «под ноль» и гоняют этих сволочей! А эти чегт боятся! Это их дома и и х же дети! Снять на камеру и в ментовку!!! Пять соседей одному участкоаому могзи «сънесут» жалобами и звонками:»что мол делать… Дети..» и нарков шугать», так они сами будут бояться ходить!!!
      Сами сидите» наша хата с краю» — только ноете!!! К моему дому только подойди! И засниму и напишу и позвоню и орать начну:» нарки одолели!! »
      САМИ БУДЬТЕ АКТИВНЕЕ!!!

      Thumb up 3 Thumb down 0

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