Есть хочется: Цены на продукты рекордно растут в России

По итогам мая, продовольственные товары в стране подорожали среднем на 0,4%, с начала года на 3,5%, а годовая инфляция достигла 6,4% – максимального уровня с августа 2016 года. Такие данные приводит Росстат. В отдельных регионах скачок цен опередил общероссийский показатель в разы. Например, в Калмыкии продукты из корзины Росстата подорожали на 2,4% за месяц.

В мире цены на продовольствие растут пятый месяц подряд и уже подскочили до рекордных показателей. Об этом сообщили аналитики Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

Рост цен связан с неурожаем и с уровнем дохода потребителей, объяснил в интервью радио Sputnik кандидат экономических наук, доцент департамента теоретической экономики НИУ ВШЭ Денис Мельник.

«На рекордный рост цен могли повлиять неурожаи. Более долгосрочный элемент –это рост населения и главное – рост доходов населения. Растут доходы населения, люди тратят больше на еду. Один из самых мощных локомотивов, который тянет за собой цены – Китай. Огромная страна с населением выше миллиарда человек давит на рост цен на продовольствие по всему миру. Также изменяется структура производства, структура поставок. Все эти элементы могли объединиться. В целом объективные показатели говорят, что тенденция к росту цен будет сохраняться. Если она будет сочетаться с неприятными климатическими факторами, неурожаями, всплески могут последовать и в дальнейшем», – сказал Денис Мельник.

Эксперт объяснил, почему в России цены растут быстрее относительно всего мира.

«При всех потенциальных сельскохозяйственных ресурсах, которыми Россия обладает, структура производства сельхоз продуктов у нас перекошена. При колоссальных возможностях мясомолочного производства оно хромает в том, что касается крупно рогатого скота. Хорошо развивается куриная и свиная промышленность – это результат инвестиций, сделанных в последнее время, отчасти в советский период. Мы не обеспечиваем себя в достаточной степени продовольствием, от многого зависим. Даже когда мы производим сыр, мы не можем полностью обеспечить себя молоком для производства сыров в достаточном количестве и стабильного качества. Второй фактор – производители, которые связаны с внешним рынком, видят рост цен на внешнем рынке и закладывают этот рост на внутренний рынок. То есть российский потребитель платит дважды – за рост цен на мировом рынке и за ту моржу, которую вкладывает производитель. Рубль слабеет по отношению к мировым валютам, эта надбавка прибавляется. Третий фактор – проблемы с логистикой, с внутренним рынком, проблемы с торговыми сетями, барьеры внутреннего рынка», – сказал Денис Мельник.