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Чиновники не увидели нарушения в припаркованном на тротуаре авто

На призыв мэрии сообщать о нарушениях паркующихся, я прислал фото. Но мне посоветовали не верить своим глазам: машина, дескать, стоит на въезде к дому.(ФОТО)

10.06.2019 6 коммент.
 
Чиновники не увидели нарушения в припаркованном на тротуаре авто

В мэрии посчитали это нормальным

В рубрику «Сообщи свою новость» написал Александр Суворов:

-Недавно на страницах газеты прозвучал призыв администрации о том, чтобы население присылало фотографии с нарушениями парковки – газоны, тротуары.

Приняв во внимание призыв, я вскоре столкнулся со случаем приведенным на фото. Как видно, машина переехала бордюр и запарковалась на газоне и тротуаре. Я сделал фото и послал по предложенному адресу в администрацию. Потом забыл и немало удивился, получив ответ. В ответе же мне предлагалось не верить своим глазам, и утверждалось, что ни на каком газоне машина не стоит, а стоит она, оказывается, на въезде к дому и ничего не нарушает.

Чиновники не увидели нарушения в припаркованном на тротуаре авто
Но на фото совершенно четко видно, что въезд находится значительно дальше. И вторая машина стоит в нем, но отнюдь не та, что стоит на первом плане.

Хотелось бы понять два момента.
1. Машина стоит действительно без нарушений?
2. Зачем было делать объявление в газете, если по присланным данным заниматься отписками и не рассматривать по существу?


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(6) Комментариев

  1. Аноним

    Приложили бы ответ.
    По этому случаю в гибдд надо слать, имхо. Перегородил тротуар. Штраф 500 или 1000

    Thumb up 2 Thumb down 0

    • Аноним

      Придётся ещё доказать, что на фото изображён тротуар! :-D на газоны гибдд наплевать…

      Thumb up 0 Thumb down 2

      • Аноним

        Вряд ли что-то придется доказывать.
        Насчет ответа, то ли он не подгрузился, то ли что, сейчас увидел и прочитал, мда, забавный ответ.

        Thumb up 1 Thumb down 0

    • Суворов

      Прикладывал, содержательную часть.
      Почему-то не опубликовали

      От редакции. Добавили.

      Thumb up 0 Thumb down 0

  2. Аноним

    Чиновники творят полный беспредел,на фото видно что сарай припаркован как попало и пешеходам ,что бы его обойти надо выходить на проезжую часть. За идиотов жителей держат.

    Thumb up 4 Thumb down 1

  3. Лена Головачь

    Власть наша, такая власть, что лень вообще шевелиться, что ни будь делать. Нет специалистов. НЕТУ.

    Thumb up 0 Thumb down 0

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