Чиновники не увидели нарушения в припаркованном на тротуаре авто

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Приложили бы ответ.
По этому случаю в гибдд надо слать, имхо. Перегородил тротуар. Штраф 500 или 1000
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Придётся ещё доказать, что на фото изображён тротуар! на газоны гибдд наплевать…
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Вряд ли что-то придется доказывать.
Насчет ответа, то ли он не подгрузился, то ли что, сейчас увидел и прочитал, мда, забавный ответ.
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Прикладывал, содержательную часть.
Почему-то не опубликовали
От редакции. Добавили.
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Чиновники творят полный беспредел,на фото видно что сарай припаркован как попало и пешеходам ,что бы его обойти надо выходить на проезжую часть. За идиотов жителей держат.
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Власть наша, такая власть, что лень вообще шевелиться, что ни будь делать. Нет специалистов. НЕТУ.
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