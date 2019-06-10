Чиновники не увидели нарушения в припаркованном на тротуаре авто

В рубрику «Сообщи свою новость» написал Александр Суворов:

-Недавно на страницах газеты прозвучал призыв администрации о том, чтобы население присылало фотографии с нарушениями парковки – газоны, тротуары.

Приняв во внимание призыв, я вскоре столкнулся со случаем приведенным на фото. Как видно, машина переехала бордюр и запарковалась на газоне и тротуаре. Я сделал фото и послал по предложенному адресу в администрацию. Потом забыл и немало удивился, получив ответ. В ответе же мне предлагалось не верить своим глазам, и утверждалось, что ни на каком газоне машина не стоит, а стоит она, оказывается, на въезде к дому и ничего не нарушает.



Но на фото совершенно четко видно, что въезд находится значительно дальше. И вторая машина стоит в нем, но отнюдь не та, что стоит на первом плане.

Хотелось бы понять два момента.

1. Машина стоит действительно без нарушений?

2. Зачем было делать объявление в газете, если по присланным данным заниматься отписками и не рассматривать по существу?