Спроси Путина: президент проведет прямую линию с народом 20 июня

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня, начался прием вопросов. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе Кремля.
«20 июня 2019 года в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия-1», «Россия-24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России» выйдет ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.
«Вопросы принимаются начиная с 08:00 мск 9 июня вплоть до окончания программы 20 июня. Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы президенту в ходе прямого эфира», — уточнили в пресс-службе.
Задать вопрос главе государства можно с помощью телефонного звонка, отправив СМС или ММС-сообщение. Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно бесплатно из любой точки России по номеру 8-800-200-40-40. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40. Вопросы в виде СМС или ММС-сообщений принимаются на номер 0-40-40 только с телефонов российских операторов, отправить их можно бесплатно. Сообщения принимаются только на русском языке, их объем не должен превышать 70 знаков.
Также обратиться к президенту через специальное мобильное приложение «Москва — Путину» или сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф). Обращения принимаются от пользователей «ВКонтакте» и «Одноклассники», где можно отправить текстовый вопрос или обратиться к президенту, записав видеоролик. Официальные группы программы в социальных сетях — vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu, напомнили в пресс-службе.
Кроме того, пользователи приложений «Москва — Путину» и ОК Live смогут выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира.
О прошлых прямых линиях
В 2019 году «Прямая линия с Владимиром Путиным» состоится уже в 17-й раз. Впервые такой формат общения главы государства с россиянами был организован в конце 2001 года, с тех пор прямые линии проходили ежегодно, кроме 2004 и 2012 годов, передает ТАСС.
В 2018 году «Прямая линия с Владимиром Путиным» состоялась 7 июня.
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«Администрация Архангельской области начала формировать пул жителей поселка Шиес, задача которых — сообщить президенту, что они поддерживают идею размещения вблизи их населенного пункта полигона для приема коммунальных отходов из Москвы. Об этом в пятницу в эфире «Эха Москвы» рассказал политолог Валерий Соловей. По его данным, это должно произойти по инициативе администрации президента в ходе «Прямой линии» с главой государства, запланированной на 20 июня.
«Начали формировать группу жителей, которые выйдут и скажут: „Владимир Владимирович, нам все нравится, мы обо всем договорились. Засыпайте мусором. Нам нравится, когда нашу почву отравляют, когда отравляют грунтовые воды, когда наши дети болеют раком. Нам нравится, мы обо всем договорились с администрацией“», — сказал собеседник «Эха».
По словам Соловья, большинство тех, кому делаются подобные, как подчеркнул политолог, не бесплатные предложения, отказываются. Но всегда найдется группа тех, кто, на их взгляд, из лучших побуждений, согласятся на такое выступление.»
https://www.znak.com/2019-06-07/politolog_solovey_rasskazal_o_podgotovke_loyalnyh_zhiteley_shiesa_k_pryamoy_linii_s_putinym
вот такие вопросы и готовят ))
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Есть в нашем мире три, совершенно бессмысленные вещи, считать песчинки в пустыне Сахара, считать рыб в Тихом океане и «прямая линия» с президентом Путиным.
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Расскажет очередную сказку,что завтра будет лучше чем вчера и чем мы будем лучше работать,тем они будут лучше жить.
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Вопрос один- когда на покой???
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