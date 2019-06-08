Россия модернизирует железные дороги Кубы за $1 млрд

Россия подписала с Кубой межправительственное соглашение о модернизации железных дорог на острове, сообщил вице-премьер Юрий Борисов. Он сказал это в интервью телеканалу «Россия-24», пишет Интерфакс.

«Стоимость этого проекта — чуть менее миллиарда долларов. Это очень серьезный проект для России», — отметил чиновник.

По словам Борисова, модернизация железнодорожной сети «должна в три раза улучшить поток товаров на Кубе и естественно будет влиять на экономику». Российская сторона долго прорабатывала этот проект, добавил он.

В январе вице-премьер говорил, что стоимость проекта по модернизации железных дорог Кубы составляет почти 2 млрд евро и он рассчитан на семь лет. «Договорились разбить его на два этапа: оптимизировать необходимые кредитные ресурсы для реализации проекта», — отмечал он тогда. Также он анонсировал участие России в модернизации кубинской энергетики ради снижения зависимости острова от поставок нефти.