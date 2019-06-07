Склад с фастфудом загорелся в Бердске

Сработала пожарная сигнализация на складе с лапшой быстрого приготовления. Возгорание, площадь которого составила 10 кв. м, ликвидировали за несколько минут.
С начала года в Бердске зарегистрировано 180 пожаров
Склад с готовой продукцией горел в ночь на 7 июня в Бердске.
На пульт дежурного пожарной охраны вызов поступил в 1.14. Звонивший сообщил, что горит складское помещение производства лапши быстрого приготовления, примыкающее к территории кирпичного завода.
Пожарные прибыли на место и первым делом проверили, есть ли в сильно задымленном помещении люди. Таковых не оказалось. Через несколько минут пожар были потушен, — рассказал 7 июня «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела надзорной деятельности Николай Степоненков.
Площадь пожара составила 10 квадратных метров.
По словам Николая Степоненкова, при возгорании сработала пожарная сигнализация. Охранник начал осмотр помещений и увидел дым, идущий из склада. Он сразу же вызвал пожарных.
С начала года это был 180 пожар в Бердске. На пожарах погибли три человека, еще трое получили травмы. Пожарные спасли 29 бердчан.
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