Потенциал роста экономика России в 2% оценил Кудрин

Потенциал роста экономики РФ в ближайшие годы — около 2% или ниже, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«В этом году, действительно, я сказал, что по моему прогнозу будет не 1,3% рост, как в официальном прогнозе, а ниже 1%. К сожалению, на мой взгляд, в ближайшие годы наш потенциал роста — около 2% или ниже. То есть, я предполагаю, что мы не достигнем планки в 3% или выше, чтобы выйти на темпы роста выше мирового», — сказал Кудрин, выступая на сессии ПМЭФ.

По оценке Минэкономразвития, темпы роста российской экономики по итогам 2019 года могут превысить 1,3%.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом «Формируя повестку устойчивого развития». Организатор — фонд «Росконгресс». ТАСС — информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Источник: ТАСС