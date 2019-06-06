Кудрин: Дело Калви стало шоком для экономики России

Глава Минэкономики России Максим Орешкин надеется, что ситуация вокруг уголовного дела против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви разрешится как можно скорее. Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов сказал, что подобные инциденты происходят с российскими бизнесменами в России, на Западе — с европейскими. По его мнению, «надо не рассматривать конкретный инцидент, а в целом решать эту проблему».

«Я надеюсь, что эта ситуация будет решена как можно скорее и что она останется позади»,— сказал господин Орешкин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) (цитата по «РИА Новости»). Так министр экономического развития ответил на просьбу журналиста рассказать, не повлияет ли история с господином Калви на интерес иностранных инвесторов к РФ.

Антон Силуанов считает, что не стоит уделять так много внимания аресту основателя Baring Vostok, когда речь заходит об инвестиционном климате. «Да, Калви — иностранный инвестор, да, есть вопросы к работе банка и компании, на которую он работает. Но мне кажется, что мы слишком много уделяем этому внимания. Надо систему менять, (проводить.— “Ъ”) изменения с точки зрения налоговых стимулов, реализуя национальные проекты»,— сказал министр.

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин снова заявил, что ситуация с Майклом Калви стала шоком для экономики. По его словам, отток капитала из России с начала года удвоился и достиг $40 млрд.

Основателя фонда Baring Vostok задержали в середине февраля по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, в 2017 году он и его партнеры под видом сделки с акциями похитили у банка «Восточный» около 2,5 млрд руб. Господин Калви был взят под стражу, позднее суд изменил ему меру пресечения на домашний арест. За несколько дней до открытия ПМЭФ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле хотели бы видеть господина Калви на форуме. После этого адвокаты бизнесмена обратились в СКР с просьбой отпустить его на ПМЭФ.

Источник: Ъ