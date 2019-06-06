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Кудрин: Дело Калви стало шоком для экономики России

Отток капитала из России с начала года удвоился и достиг $40 млрд. Максим Орешкин надеется, что ситуация вокруг уголовного дела против основателя фонда Baring Vostok разрешится как можно скорее.

6.06.2019 Фото: кремлин.ру Нет комментариев
 
Кудрин: Дело Калви стало шоком для экономики России

Максим Орешкин надеется на быстрое разрешение ситуации с Калви

Глава Минэкономики России Максим Орешкин надеется, что ситуация вокруг уголовного дела против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви разрешится как можно скорее. Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов сказал, что подобные инциденты происходят с российскими бизнесменами в России, на Западе — с европейскими. По его мнению, «надо не рассматривать конкретный инцидент, а в целом решать эту проблему».

«Я надеюсь, что эта ситуация будет решена как можно скорее и что она останется позади»,— сказал господин Орешкин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) (цитата по «РИА Новости»). Так министр экономического развития ответил на просьбу журналиста рассказать, не повлияет ли история с господином Калви на интерес иностранных инвесторов к РФ.

Антон Силуанов считает, что не стоит уделять так много внимания аресту основателя Baring Vostok, когда речь заходит об инвестиционном климате. «Да, Калви — иностранный инвестор, да, есть вопросы к работе банка и компании, на которую он работает. Но мне кажется, что мы слишком много уделяем этому внимания. Надо систему менять, (проводить.— “Ъ”) изменения с точки зрения налоговых стимулов, реализуя национальные проекты»,— сказал министр.

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин снова заявил, что ситуация с Майклом Калви стала шоком для экономики. По его словам, отток капитала из России с начала года удвоился и достиг $40 млрд.

Основателя фонда Baring Vostok задержали в середине февраля по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, в 2017 году он и его партнеры под видом сделки с акциями похитили у банка «Восточный» около 2,5 млрд руб. Господин Калви был взят под стражу, позднее суд изменил ему меру пресечения на домашний арест. За несколько дней до открытия ПМЭФ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле хотели бы видеть господина Калви на форуме. После этого адвокаты бизнесмена обратились в СКР с просьбой отпустить его на ПМЭФ.

Источник: Ъ


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