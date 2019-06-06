Арестовал супругу экс-директора клиники Мешалкина по делу о растрате суд Новосибирска

Центральный районный суд Новосибирска в среду избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Ирине Бойцовой — супруге экс-директора Национального медицинского исследовательского центра им. академика Е.Н.Мешалкина (НМИЦ, клиника Мешалкина) академика РАН Александра Караськова, передал корреспондент агентства «Интерфакс-Сибирь» из зала суда.

«Суд постановил: избрать Бойцовой меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 августа 2019 года», — огласила решение судья Татьяна Петрова.

Во время заседания Бойцовой потребовалась медицинская помощь, приезжала бригада «скорой».

Источник: Интерфакс