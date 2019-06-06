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Результаты ЕГЭ можно узнать «ВКонтакте»

С помощью приложения можно настроить приход уведомлений о статусе экзамена и узнать количество полученных баллов, а также поделиться этими данными с друзьями.

6.06.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Результаты ЕГЭ можно узнать ВКонтакте

Информацию о результатах сервис берет с официального портала ЕГЭ

На сайте «ВКонтакте» запущен сервис, позволяющий российским выпускникам узнавать результаты Единого государственного экзамена непосредственно в соцсети.

Для того чтобы получить информацию о результатах, было разработано приложение «Результаты ЕГЭ». В его создании принимали участие студенты НИУ ВШЭ, использовавшие платформу VK Mini Apps.
С помощью приложения можно настроить приход уведомлений о статусе экзамена и узнать количество полученных баллов, а также поделиться этими данными с друзьями. Информацию о результатах сервис берет с официального портала ЕГЭ.

Основная волна Единого государственного экзамена стартовала в конце мая. Участие в ней примут более 750 тысяч человек.

Источник: РГ


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