Разрешили строить центр ранней диагностики рака в Новосибирске

Госэкспертиза одобрила проект строительства Центра молекулярной визуализации для ранней диагностики рака (ПЭТ-центра) на территории Городской клинической больницы №25 в Новосибирске, сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы.

«Главгосэкспертиза России рассмотрела представленную повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство в Новосибирске Центра молекулярной визуализации. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение», — говорится в сообщении.

Трехэтажное здание специализированного медицинского Центра молекулярной визуализации площадью 3,2 тыс. кв. метров планируется построить на ул. Александра Невского в Калининском районе Новосибирска. В нем разместятся диагностический блок, сканер позитронно-электронной томографии (ПЭТ) и блок производства радиофармацевтических препаратов.

Проводить в открывшемся центре диагностические исследования, а также получать консультации врачей смогут 15 тыс. пациентов в год. Также центр будет специализироваться на кардиологических и неврологических заболеваниях.

О планах строительства ПЭТ-центра на территории ГКБ №25 в 2016 году сообщал журналистам директор ООО «Топатомклиник» Николай Сурков. Проект планировалось направить на госэкспертизу еще в начале 2017 года.

Всего в Новосибирске в разной степени готовности находятся три проекта ПЭТ-центров. Один из них — в Октябрьском районе — в ближайшее время готовится ввести в эксплуатацию группа компаний «Лечебно-диагностический центр международного института биологических систем им. С. Березина» («ЛЦД МИБС», Санкт-Петербург). Затраты на строительство и оборудование в компании оценили в 1,3 млрд рублей.

Кроме того, на минувшей неделе в городе состоялось совещание с участием руководства радиоэлектронного комплекса госкорпорации «Ростех», на котором участники подтвердили планы по строительству в Новосибирске ПЭТ-центра для диагностики рака на ранних стадиях на территории клиники имени Мешалкина.

Позитронно-электронная томография — наиболее современный и точный способ диагностики онкологических заболеваний, в том числе на самой ранней стадии, вплоть до предраковой. Метод основан на обнаружении изменения деятельности клеток: с его помощью можно обнаружить опухоль размером до 2 мм.

Источник: Интерфакс