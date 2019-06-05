Признался в торговле вещдоками замначальника отдела МВД по Бердску Зорин

Прокурор Бердска Роман Сивак утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших сотрудников городского отдела МВД, сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области сегодня, 5 июня.

Бывший начальник следственного отдела МВД по г. Бердску обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), другим экс-сотрудникам полиции – оперуполномоченным предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

По версии следствия, бывший начальник следственного отдела МВД по г. Бердску вступил в преступный сговор с двумя оперуполномоченными отдела МВД: мужчины решили приобрести по заниженной цене автомобиль «Мицубиси Аутлендер» у обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств.

Реализуя свой замысел, оперуполномоченные убедили потерпевшего продать автомобиль за 400 тыс. рублей, оформив сделку задними числами и мотивировав обвиняемого тем, что автомобиль будет выведен из-под ареста.

После приобретения автомобиля за 400 тыс. рублей через несколько дней транспортное средство было продано почти за 1 млн. рублей. Разницу в стоимости подельники поделили между собой.

Один из фигурантов в ходе производства следственных действий по уголовному делу в отношении обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств присвоил изъятые в ходе следствия 30 тыс. рублей, принадлежащие свидетелю.

Все обвиняемые признали вину в полном объеме и заявили ходатайство о рассмотрении уголовного дела в порядке особого судопроизводства. Уголовное дело рассмотрит Бердский городской суд.

Напомним, что 3 июня подозреваемому в торговле вещдоками продлили арест еще на два месяца. Только оставшееся до окончания следствия и суда время он проведет под домашним арестом.

Напомним, Алексея Зорина задержали 2 марта по подозрению в превышении должностных полномочий, повлекшее крупный ущерб. По версии следствия, он с подельником похищал и продавал вещдоки, в частности автомобиль Mitsubishi Outlander, проходивший по делу о торговле наркотиками.

Второй фигурант дела, по информации «Курьер. Среда. Бердск», находится под подпиской о невыезде. Это исполняющий обязанности начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков Иван Мощенко. Кроме того, в деле фигурируют старший следователь Клавдия Кобзева и подчиненный Мощенко Богдан Кравчук.

В задержании Зорина и обысках в его рабочем кабинете участвовали полицейский спецназ и сотрудники ФСБ. Они предотвратили попытку подозреваемого разбить телефон и выбросить его из окна четвертого этажа. Между тем, начальник следственного отдела бердского отдела МВД, который имеет должность замначальника полиции, не признал вину.

Расследование ведет региональное управление Следственного комитета. Пока СКР не комментирует дело в интересах следствия, заявил «Курьер. Среда. Бердск» Дмитрий Чечулин, официальные представитель СКР по Новосибирской области.

Сотрудник пресс-службы областного управления МВД Юлия Хабибуллина рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что в случае, если вина Зорина и его подельника будет доказана, их уволят из органов внутренних дел, а их непосредственных начальников привлекут к дисциплинарной ответственности.

Версия следствия

Правоохранители выяснили, что вечером 16 января 2019 года у дома №5 микрорайона Северного у бердчанки изъяли наркотик мефедрон, купленный у неустановленного лица через «закладку». Полицейские возбудили уголовное дело, а чуть позже задержали подозреваемого в совершении преступления — А. Абраменко.

По версии следствия, у задержанных сотрудников бердской полиции возник преступный умысел на завладение автомобилем Mitsubishi Outlander наркоторговца. Рыночной цена новенького Outlander варьировалась в пределах 1 000 000 рублей.

Следствие предполагает, что правоохранители ввели в заблуждение Абраменко о предстоящем аресте транспортного средства, в результате склонили подозреваемого продать авто через «подставное лицо» за 400 000 рублей.

Через пару недель авто продали перекупщику, но уже за 970 000 рублей. Полученную разницу в сумме полицейские поделили между собой.