Угроза: Исчезнет горячая вода из-за долга в 140 млн рублей перед Газпромом в некоторых домах Бердска

С 6 июня 2019 года ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» ограничит подачу газа бердскому Комбинату бытовых услуг. Газ исчезнет на газоиспользующем оборудовании котельных «Вега» и «Новая» на 100% по одному из двух контрактов, заключённых между МУП «КБУ» и ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск».

Причиной введения ограничения послужило отсутствие оплаты потреблённого топлива за период с января текущего года: по состоянию на 29 мая 2019 неоплаченная сумма задолженности превышает 140 млн рублей.

-Неоднократные переговоры с руководством предприятия не привели к нормализации ситуации с расчётами за поставленное топливо. В результате, поставщик газа вынужден приступить к реализации мер, предусмотренных законодательством. В частности, в соответствии с Правилами ограничения подачи (поставки) и отбора газа (утверждены постановлением Правительства РФ №1245) основанием для ограничения подачи газа является неисполнение обязательств по оплате поставляемого газа в установленные договором сроки, допущенное потребителем более 2-х раз, — прокомментировало руководство Газпрома.

В бердском Комбинате бытовых услуг пояснили, что причиной введения санкций стала задолженность КБУ за услуги по поставке газа. Долг перед ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» тянется за МУП «КБУ» давно. В 2017 года на погашение задолженности было выделено субсидий на сумму 130 млн. руб. На январь 2018 года сумма задолженности составила 50 млн. руб.

-Сравнительно холодная зима 2018 года, отсрочка платежей потребителей в следствии оплаты по 1/12 и уменьшение субсидии увеличили долг. Сумма неисполненных задолженностей на 1 января 2019 года составляла порядка 70 млн. руб. В общей сложности в 2018 году МУП КБУ перечислило в адрес Газпром межрегионгаз порядка 300 млн. рублей, — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в КБУ.

В ходе переговоров в конце 2018 года с ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» был согласован график платежей, которого МУП «КБУ» в полной мере придерживался все четыре месяца. За это время из областного бюджета не поступали субсидии или компенсации по выпадающим доходам. Кроме того, на увлечение задолженности повлияла калорийность газа, регулярное повышение которой повлекло повышение его стоимости. Вследствие этих причин, а также большого количества праздничных дней, в мае произошло не выполнение графика платежей.

— В июне бердский Комбинат бытовых услуг планирует перечислить ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» согласованную графиком сумму за июнь в размере 24 млн. рублей, а также майскую задолженность в размере 9.4 млн. руб. Руководство КБУ совместно с администрацией Бердска ведут переговоры по включении предприятия в число получателей субсидии в июне-июле 2019 года, — резюмировали в КБУ.

Отметим, что ограничение поставки газа повлечет уменьшение использования его на котельных КБУ, что в свою очередь отразится на качестве поставки горячей воды, вплоть до ее полного отключения для некоторых конечных потребителя в зоне работы котельной «Новая» в случае отказа от поставки газа ООО «Газпроммежрегионгаз Новосибирск».