КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам
Продам 3-ю ! Центр. 8-913-701-2341 Алёна
Продам 1-ю
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 1-ю
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Быстрый и недорогой способ попасть с рекламой на сайт «Курьер.Среда.Бердск»

Грязный воздух «поймал» в 21 регионе Роспотребнадзор

Угроза: Исчезнет горячая вода из-за долга в 140 млн рублей перед Газпромом в некоторых домах Бердска

Экс-директора клиники Мешалкина госпитализировали из СИЗО в больницу с болями в сердце

Признался в торговле вещдоками замначальника отдела МВД по Бердску Зорин

Один за всех: Организовал осмотр деревьев на аварийность без других собственников житель дома в Бердске

Подсели на успокоительное во время сдачи ЕГЭ школьники в России

Продай и купи недвижимость в Бердске и Искитиме

За продажу анальгетиков и глазных капель отправят за решетку в России

Алименты на покупку жилья детям заплатят родители в России

Последние комментарии

Июнь 2019
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Угроза: Исчезнет горячая вода из-за долга в 140 млн рублей перед Газпромом в некоторых домах Бердска

Переговоры между КБУ и Газпромом не привели к результату — долг не выплачен. С 6 июня некоторые потребители котельной «Новой» и «Веги» рискуют остаться без горячей воды.

5.06.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Угроза: Исчезнет горячая вода из за долга в 140 млн рублей перед Газпромом в некоторых домах Бердска

МУП КБУ — предприятие, отвечающее за тепло- и водоснабжение, а также канализацию Бердска

С 6 июня 2019 года ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» ограничит подачу газа бердскому Комбинату бытовых услуг. Газ исчезнет на газоиспользующем оборудовании котельных «Вега» и «Новая» на 100% по одному из двух контрактов, заключённых между МУП «КБУ» и ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск».

Причиной введения ограничения послужило отсутствие оплаты потреблённого топлива за период с января текущего года: по состоянию на 29 мая 2019 неоплаченная сумма задолженности превышает 140 млн рублей.

-Неоднократные переговоры с руководством предприятия не привели к нормализации ситуации с расчётами за поставленное топливо. В результате, поставщик газа вынужден приступить к реализации мер, предусмотренных законодательством. В частности, в соответствии с Правилами ограничения подачи (поставки) и отбора газа (утверждены постановлением Правительства РФ №1245) основанием для ограничения подачи газа является неисполнение обязательств по оплате поставляемого газа в установленные договором сроки, допущенное потребителем более 2-х раз, — прокомментировало руководство Газпрома.

В бердском Комбинате бытовых услуг пояснили, что причиной введения санкций стала задолженность КБУ за услуги по поставке газа. Долг перед ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» тянется за МУП «КБУ» давно. В 2017 года на погашение задолженности было выделено субсидий на сумму 130 млн. руб. На январь 2018 года сумма задолженности составила 50 млн. руб.

-Сравнительно холодная зима 2018 года, отсрочка платежей потребителей в следствии оплаты по 1/12 и уменьшение субсидии увеличили долг. Сумма неисполненных задолженностей на 1 января 2019 года составляла порядка 70 млн. руб. В общей сложности в 2018 году МУП КБУ перечислило в адрес Газпром межрегионгаз порядка 300 млн. рублей, — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в КБУ.

В ходе переговоров в конце 2018 года с ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» был согласован график платежей, которого МУП «КБУ» в полной мере придерживался все четыре месяца. За это время из областного бюджета не поступали субсидии или компенсации по выпадающим доходам. Кроме того, на увлечение задолженности повлияла калорийность газа, регулярное повышение которой повлекло повышение его стоимости. Вследствие этих причин, а также большого количества праздничных дней, в мае произошло не выполнение графика платежей.

— В июне бердский Комбинат бытовых услуг планирует перечислить ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» согласованную графиком сумму за июнь в размере 24 млн. рублей, а также майскую задолженность в размере 9.4 млн. руб. Руководство КБУ совместно с администрацией Бердска ведут переговоры по включении предприятия в число получателей субсидии в июне-июле 2019 года, — резюмировали в КБУ.

Отметим, что ограничение поставки газа повлечет уменьшение использования его на котельных КБУ, что в свою очередь отразится на качестве поставки горячей воды, вплоть до ее полного отключения для некоторых конечных потребителя в зоне работы котельной «Новая» в случае отказа от поставки газа ООО «Газпроммежрегионгаз Новосибирск».


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Быстрый и недорогой способ попасть с рекламой на сайт «Курьер.Среда.Бердск» Грязный воздух «поймал» в 21 регионе Роспотребнадзор КБУ оплатит долги за газ, чтоб не оставить Бердск без горячей воды

(1) Комментарий

  1. Аноним

    Теперь надо успеть купить котел или проточник, пока цена не подскочила.
    Зря такую рекламу заранее сделали.

    Thumb up 1 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый настенный котёл за 22000 рублей!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика