SOS: В братскую могилу превратится бракованная 9-этажка в Бердске без экстренного ремонта

В мае в доме №11/2 на ул. 2-Заводской потрескались стекла — дом ходит ходуном
Бердская власть предлагает жителям бракованных домов на ул. 2-й Заводской за их счет устранить строительные недоделки, с которыми горожане живут и борются уже 10 лет.
Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» председатель совета дома №11/2 Людмила Волчкова, 29 мая на заседание совета директор управляющей компании передал ей копию пояснительной записки, подписанной главой Бердска.
— Было столько возмущений по поводу того, что администрация города планирует инициировать целевой сбор средств с собственников и провести ремонтные работы за счет этих денег и средств капитального ремонта. Технадзор и заказчик строительства наших домов, судя по всему, снимают с себя ответственность и перекладывает ее на жильцов, — поведала Волчкова.
Она напомнила, что дома на 2-й Заводской строили специально для переселенцев из аварийного жилья. Мало кто сам покупал квартиры в здешних бракованных 9-этажках.
— Возникает вопрос: при чем здесь мы и наши кошельки? Администрация как попало настроила, нас сюда фактически затолкали насильно. Никто не хотел переезжать, потому что знали о проблемах в домах, сданных с недостроем, — выразила общее возмущение Людмила Николаевна.
В приходом весны 2019 года проблемы бракованных домов «снова вылезли». «Курьер. Среда. Бердск» уже рассказывал, что в 9-этажке №11/2 опять рушится крыша, стены трещат по швам, вентиляция не работает и забилась птичьими перьями.
Но и это еще не все. От того, что стены и фундамент ходят ходуном, растрескались стекла в окнах, появились трещины на стяжках.
— Хозяйка квартиры до смерти напугалась, потому что это было похоже на взрыв, думали, что дом рушится. Думали, как спасаться с 9-го этажа. А вечером я вышла на улицу и обнаружила трещины на стяжке кровли — на том же месте, что появлялись в 2015 году. А через эти трещины вчера во время дождя протекали потолки в квартире, — рассказала Волчкова.
И она намерена бороться за ремонт своего дома и дальше, поскольку, говорит, выхода другого у них нет:
— Либо сидеть, сложа руки, и ждать, когда дом рухнет и превратится в братскую могилу, либо добиваться.
Как только в апреле начали трескаться дома, Людмила Волчкова в тысячный раз написала в администрацию города, перечислив все новые разрушения и признаки деформации дома. Она полагала, что придет межведомственная комиссия, зафиксирует дефекты и направит экспертам из Томска, которые проводили обследование разрушающегося дома №11/2 на ул. 2-й Заводской — стен, крыши, подвалов, геологию участка. Дело в том, что еще действует гарантия на выводы экспертизы.
— Но уже через год в случае разрушения дома они не будут никакой ответственности нести, — беспокоится Волчкова, обращая внимание на то, что чиновники ответили на обращения в нарушении сроков — значительно позже установленных законом. Людмиле Николаевне это кажется весьма подозрительным.
Вместе с тем, вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров ответил, что у него нет основания не доверять экспертизе специалистов Томского архитектурно-строительного университета. А устранение строительных дефектов, выявленных экспертизой, поручено устранить УК «ТемпСервис».
Однако госстройнадзор озаботился фактами, изложенными в обращении Волчковой в мае этого года. Ведомство направило информацию, изложив свое беспокойство, в мэрию Бердска — для обеспечения безопасных условий проживания и по недопущению дальнейшей деформации конструкций дома.
— Кроме того, для решения вопроса о проведении ремонта здания, устранения скрытых дефектов, выявленных в процессе эксплуатации дома, ваше обращение направлено в государственную жилищную инспекцию Новосибирской области, — ответил Волчковой и. о. начальника инспекции госстройнадзора Симонов.
Бракованные дома
Напомним, дома №11/1 и 11/2 по ул. 2-й Заводской строились по программе расселения ветхого жилья. Люди отпраздновали новоселье в начале 2010-го, но после заселения обнаружились значительные строительные недоделки: отсутствует чердак, не сделан косметический ремонт в подъездах, не застеклены лоджии. Все это и многое другое предполагалось проектом, но по какой-то причине не выполнено.
Из-за недоделок потолки квартир на верхних этажах протекали, а стены продувало. Несколько раз подвалы затапливало стоками из-за неподходящих по размеру труб. Чиновники на проблемы жителей не реагировали, а жалобы направляли из одного ведомства в другое.
О существующей проблеме с этими недостроенными домами открыто заговорили, когда УК СКС в конце 2012 года отказалась их обслуживать, а жители окончательно оказались брошенными. Тогда мэрия Бердска создала муниципальную управляющую компанию, которая и взяла на обслуживания эти дома.
Больших трудов стоило жильцам добиться замены кровли дома, укрепления стен и ремонта внутри подъездов. Но проблемы новостроек не закончились на этом. Дома кренились и «плясали», утверждали жильцы. Но далеко не все им верили.
3,5 года Волчкова добивалась строительной экспертизы своего дома за счет бюджета. При прежней власти, говорит, это было невозможно. Чиновники упирались: «в ваших домах все нормально». В 2016 году мэр Евгений Шестернин дал добро на экспертизу и даже выделил на это 900 тыс. рублей. По аукциону выиграла компания из Москвы, предложив обследовать дома всего за 350 тыс. рублей. Оснований отказать ей у властей не было.
В 2018-м экспертиза состоялась. Только никакого облегчения и чувства спокойствия это жителям 9-этажек на ул. 2-й Заводской не принесло.
Стяжка на крыше треснула после ремонта — дожди снова заливают квартиры
чет мутят жильцы: такие трещины в любых новых домах возникают.
ощущение, что кто то специально воду мутит про те дома
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10 лет это новый?
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Строительные недоделки, с которыми горожане живут и борются уже 10 лет.
Напомним, дома №11/1 и 11/2 по ул. 2-й Заводской строились по программе расселения ветхого жилья. Люди отпраздновали новоселье в начале 2010-го, но после заселения обнаружились значительные строительные недоделки: отсутствует чердак, не сделан косметический ремонт в подъездах, не застеклены лоджии. Все это и многое другое предполагалось проектом, но по какой-то причине не выполнено. И делее по тексту статьи, начиная с подзаголовком «Бракованные дома».
Может быть вспомните, какой терепа подписал бумажку приемки бракованного дома с недоделками после чего ушел на вольные заработки в ПФС?
В одной из статей КСБ была фотография этого «акта».
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Как завалит, так зашевелятся, но виновным будет опять дворник
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Как завалит, так зашевелятся
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даже известно кто и как: «во-первых, хочу извиниться…»
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Мы сдаём взносы на капремонт , на наши деньги ремонтируют другие дома
Потом, если нам необходимо, то мы используем накопления этого фонда на ремонт своего дома , только это все делается по условиям ( короче, точно этого не знаю, но это так)
Так что или используйте накопления за капремонт или если за это не платите, то собирайте деньги и ремонтируйте . Не вы одни такие несчастные
Хватит уже шантажом заниматься
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