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Ради третьей груди ляжет под нож хирурга гражданка США

Женщина много лет проходила с муляжом груди и решилась на кардинальные изменения в своем теле.

5.06.2019 Фото: страница Jasmine TriDevil в Facebook 2 коммент.
 
Ради третьей груди ляжет под нож хирурга гражданка США

Врач постепенно будет расширять костную ткань грудной клетки, чтобы вставить имплант

Американка, много лет проходившая с муляжом третьей груди, решилась на операцию по установлению постоянного импланта. Об этом сообщает британское издание Daily Star.

25-летняя Жасмин Тридевил (Jasmine TriDevil), чье настоящее имя — Алиша Эсслер (Alisha Hessler), привлекла внимание общественности еще в 2014 году, когда заявила, что сделала пластическую операцию и теперь у нее три груди. Многие пластические хирурги сошлись во мнении, что это невозможно. Тогда немецкий журналист решил проверить это — он использовал тепловизор, который показал отсутствие каких-либо тепловых тканей — и уличил ее в ношении специального муляжа.
Тридевил приобрела популярность из-за нестандартной внешности. Она рассказала, что никогда не воспринимала свою ненастоящую третью грудь всерьез, но ей нравится, что это привлекает внимание мужчин. Американка планирует сделать операцию и уже нашла хирурга во Флориде. Процедура обойдется ей в 50 тысяч долларов (3,2 миллиона рублей) при условии, что Жасмин предоставит справку о своем психическом здоровье.

Сейчас она просит своих фанатов поддержать ее, чтобы собрать необходимые средства на пластику. Тридевил пояснила, что врач постепенно будет расширять костную ткань ее грудной клетки, чтобы вставить имплант.

В марте участница телепередачи Botched сообщила, что вместо подтяжки и уменьшения груди, на которые она рассчитывала, пластический хирург без разрешения установил ей силиконовые имплантаты. Женщина дважды пыталась решить проблему при помощи новых пластических операций, но ничего не добилась.

Источник: lenta.ru


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    свиноматка…

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  2. Аноним

    Вот, что у неё в мозгах?
    Взять изобразить муляж 3 груди… больные люди, честно слово

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