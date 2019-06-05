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Экс-директора клиники Мешалкина госпитализировали из СИЗО в больницу с болями в сердце

Александра Караськова увезли в Новосибирскую городскую больницу. Его супруги на допросе также потребовалась медпомощь.

5.06.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Экс директора клиники Мешалкина госпитализировали из СИЗО в больницу с болями в сердце

Александр Караськова в мае покинул пост директора

Задержанный экс-директор Новосибирской клиники Мешалкина Александр Караськов госпитализирован в Новосибирскую городскую больницу из-за проблем с сердцем. Супруге Караськова, которая находится в СИЗО, также потребовалась медицинская помощь, сообщила во вторник ТАСС дочь задержанных Марина Караськова.

В понедельник Марина Караськова сообщила о задержании отца Александра Караськова, который в мае покинул пост директора Новосибирского научно-исследовательского института (НИИ) патологии кровообращения им. академика Мешалкина (клиника Мешалкина), где ранее были обнаружены махинации с закупками.

«Отец находится в горбольнице. Я не знаю [диагноз], что-то с сердцем. Я не знаю, насколько серьезно. И у мамы вчера вызывали скорую во время допроса», — сообщила Караськова, добавив, что уже обратилась в аппарат уполномоченного по правам человека в Новосибирской области.

Караськова отметила, что условия содержания в СИЗО, где находится ее мать, могут негативно сказаться на состоянии здоровья. «Мама замерзает прямо в камере, вчера ей вызывали скорую. У нее очень выраженная варикозная болезнь. Там, если не соблюдать условия определенные, могут быть осложнения вплоть до ампутации конечностей. Я боюсь, что это все может очень плохо закончиться, потому что состояние здоровья резко ухудшилось», — сказала Караськова.

Академик РАН Александр Караськов, который руководил клиникой Мешалкина 20 лет, покинул свой пост 17 мая по собственному желанию. После этого он покинул Законодательное собрание Новосибирской области из-за некорректной информации в декларации о доходах и имуществе. Как пояснял Караськов ТАСС, он по ошибке не указал наличие загородного дома.

Следственные органы ранее выявили в деятельности клиники Мешалкина махинации с закупками медоборудования. В феврале замдиректора клиники Евгений Покушалов был арестован по обвинению в хищении более 1 млрд рублей, однако через два месяца суд отпустил его под домашний арест. В региональном управлении Федеральной антимонопольной службы отмечали, что расследование может быть связано с обнаруженным год назад картельным сговором двух медкомпаний, занимавшихся поставками для клиники, уголовное дело в отношении руководителей этих организаций рассматривает суд.

Клиника Мешалкина создана в конце 1950-х годов как НИИ патологии кровообращения. Является одним из крупнейших многопрофильных научных, клинических и образовательных учреждений специализированной медпомощи Минздрава РФ. В клинике выполняют все виды операций на сердце и сосудах, в том числе при нарушениях мозгового кровообращения.

Источник: ТАСС


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