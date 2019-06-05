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Грязный воздух «поймал» в 21 регионе Роспотребнадзор

В пробах атмосферного воздуха Новосибирской области концентрация загрязняющих веществ не превысила допустимый уровень.

5.06.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Грязный воздух поймал в 21 регионе Роспотребнадзор

Чистый воздух есть в 20 регионах страны

Высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха в 2018 году был зафиксирован в 21 субъекте РФ, среди них — Республика Дагестан, Забайкальский и Красноярский края. Об этом говорится в государственном докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году», опубликованном в понедельник на официальном сайте ведомства.

«Высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха (более 5 ПДКсс — среднесуточная предельно допустимая концентрация вредного вещества в воздухе — прим. ТАСС) был зафиксирован в 2018 году на территориях 21 субъекта Российской Федерации, в том числе: Республика Дагестан (2,61% проб с превышением), Забайкальский край (1,81%), Красноярский край (0,14%), Республика Башкортостан (0,06%), Воронежская область (0,05%), Республика Хакасия (0,05%), Ленинградская область (0,04%), Сахалинская область (0,04%), Мурманская область (0,02%), г. Москва (0,01%)», — говорится в документе.

Отмечается, что в пробах атмосферного воздуха 20-и субъектов Российской Федерации (Белгородская, Владимирская и Калужская области, Краснодарский край, Курская, Магаданская, Новосибирская, Оренбургская и Орловская области, Республика Карелия, Республика Коми) концентрация загрязняющих веществ, не превышала допустимый уровень.

Источник: ТАСС


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