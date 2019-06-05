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Обанкротившийся застройщик бросил стройку в Раздольном микрорайоне Бердска

Теперь стройплощадку признали опасной. Стройматериалы и забор, огораживающий котлован, разворовывают. Глава города приказал обезопасить пустырь. Обещанного ЦСК города-сада не получилось.(ФОТО)

5.06.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Предоставлено Мариной 26 коммент.
 
Обанкротившийся застройщик бросил стройку в Раздольном микрорайоне Бердска

Забор заброшенной стройки примыкает к жилым домам в Раздольном

Недостроенные дома в микрорайоне Раздольном никому не нужны. К такому выводу пришел Сергей Хрол, написавший в редакцию «Курьер. Среда. Бердск»:
— В микрорайоне Раздольном идет разграбление новых домов. Учредитель обанкротился, банку тоже не интересны эти строения.

Во многом Сергей Константинович оказался прав. В прошедшее воскресенье, 2 июня, дежурившая по городу от имени мэрии замначальника юротдела Наталья Гончарова тоже обратила внимание на запущенность нового микрорайона.

— Было необходимо проверить состояние территории возле микрорайона Раздольного. Участок принадлежит ЗАО ЦСК. Однако в настоящее время юридическое лицо находится в стадии ликвидации, стройка не ведется. Территория огорожена забором, но стройматериалы с площадки разворовывают, в том числе разбирают ограждение. На площадке вырыт котлован, валяется строительный мусор, — рассказала об увиденном Гончарова.

Она отметила, что еще в сентябре 2018 года администрация Бердска направила письмо управляющему ЦСК с требованием привести стройплощадку в соответствие. Но никаких мер до сего времени не принято. Наталья передала информацию в управление градостроительства, но уверена, что в Раздольном необходим более жесткий контроль.

Начальник управления градостроительства Федор Каравайцев подтвердил, что строительная компания, застраивавшая Раздольный, находится в стадии банкротства.
— Мы не раз выходили на конкурсного управляющего, но никакие действия не принимаются. Разрешения на строительство у них уже закончились, констатировал Каравайцев.

Мэр Бердска Евгений Шестернин приказал усилить контроль так, чтобы были видны результаты работы с нерадивым застройщиком. По мнению главы города, котлован на стройплощадке представляет реальную опасность.

— Банкрот он, не банкрот — не важно. Начинаются каникулы. Стройка — это любимое место каждого ребенка. Первая наша задача — обеспечить безопасность. Вторая — огородить этот пустырь заросший, — распорядился Шестернин.

Он поручил Каравайцеву доложить в ближайшее время о том, как он планирует поступить с заброшенной стройплощадкой в микрорайоне Раздольном.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Марина, живущая в Раздольном, с одной стороны, заброшенная стройка им не мешает, хотя находится в непосредственной близости к жилым домам. Как мать двоих маленьких детей ее беспокоит угроза несчастного случая. Поэтому она приветствует стремление власти навести там порядок.

Кроме того, Марина высказала другие пожелания: сделать разбитую дорогу, пустить больше автобусов (если транспорт сломается, люди с детьми идут прямо по дороге минут 20 до остановки «Боровой», чтобы сесть на маршрутку и попасть в Бердск), открыть в микрорайоне магазин и аптеку.

Здесь будет город-сад?

Переселение в микрорайон Раздольный началось в 2012 году. Тогда были построены одноэтажные дома. Люди продавали квартиры и переезжали ближе к природе, польстившись на красивые обещания застройщика.

В мае 2014 года представители Раздольного на заседании инвестиционного совета в мэрии Бердска рассказывали о перспективах своего проекта, который, по их мнению, положительно изменит имидж города и его экономику. Если тезисно процитировать Руслана Бойванова и Юрия Лохова, представлявших Раздольный, то новый микрорайон — это:

одна из точек роста Бердска, глобальный подход и мечта, будущий кластер инновационных предприятий и наукоемких производств, жилье для умных людей, европейские виллы с мастерскими и магазинчиками, где найдут себе место и ученые, и ремесленники.

Тогда речи эти очевидно понравились и. о. мэра Бердска Андрею Михайлову. Он выразил готовность поддерживать проект под названием «Раздольный», сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

А жители тем временем написали обращение на имя президента Путина. Жалобу спустили в областное правительство. 20 июня жители встретились с врио министра строительства Денисом Вершининым. В ответе чиновник пишет, что еще 24 апреля проведена внеплановая документальная проверка документов застройщика ЦСК. Выявлены административные правонарушения, по которым предусмотрена ответственность по ч. 3 и ч. 4 ст. 14.28 КоАП — нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве.

«Курьер. Среда. Бердск» обращался непосредственно к застройщику, чтобы получить конкретные ответы на заданные жителями вопросы.

Так на вопрос редакции: «Почему прекратилось финансирование проекта Раздольного?», представитель компании уточнил, что финансирование не прекратилось, а один из финансирующих банков (Глобэкс) не пролонгировал кредитную линию (как это было оговорено). Он попросил досрочно погасить кредит.

Вызвано это в основном макроэкономическими причинами (в первую очередь санкциями Запада к российской банковской системе), в результате которых значительная часть российских банков практически прекратила выдачу новых кредитов, либо существенно ужесточила требования и повысила процентные ставки.

— Тем не менее нашим предприятием ведется интенсивная работа по организации нового (дополнительного) финансирования как в других банках, так и за счет (в очередной раз) денежных средств акционеров проекта, — уточняет представитель. — По нашим планам полноценное финансирование будет возобновлено в августе.

Это был 2014 год. С тех пор в Раздольном возведено 6 трехэтажных двухподъездных дома, несколько десятков одноэтажных. А местные жители много лет мучились из-за отсутствия газа, воды, электричества. И никакой инфраструктуры. Обещанного города-сада не случилось.

Обанкротившийся застройщик бросил стройку в Раздольном микрорайоне Бердска

Раздольный стоит особняком


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(26) Комментариев

  1. Аноним

    Вон сколько места для строительства есть, можно целый город выстроить. Оставьте место под парк на южном в покое)

    Thumb up 37 Thumb down 11

    • Аноним

      опять вы со своим парком….
      огромное поле на пересечении ключевой-рогачева кто не дает засадить деревьями? да, футбольное поле обустроили и кое чего еще… но почему деревья не садите?
      Почему там так и не сделали за 20 лет «парк»?
      Когда будут отбирать тот участок тоже начнете говорить что вы сами готовы все сделать?

      Thumb up 15 Thumb down 21

      • zizou

        Почему там так и не сделали за 20 лет «парк»?
        ================================
        потому что неизвестно, что это за земля, и что на ней кому можно делать. жители дорогу по военной земле 20 лет делали, пришёл благодетель и сказал: вы здесь никто, а мне надо, и за 2 года её уханькал. и с парком или полноценной детской площадкой бы было ровно так же: мы бы делали, как от нечего делать, а депутаты туда-сюда за спиной перезонировали в пользу денег — и все наши труды и затраты псу под хвост. и ещё бы и штраф выписали за несанкционированное использование муниципальной земли. помните, пинсинерка плакала, как муниципальщики разорили клумбу её многолетних трудов. не, с этой властью любая добрая инициатива выходит непременно боком.

        Thumb up 30 Thumb down 8

        • Аноним

          А вы что, до такой степени наивная, что начали бы строить без всяких документально подтвержденных документов? Это касается и парков, и площадок, да хоть одного дерева или цветочка. Вы у себя на участке собственном можете только парк без разрешения посадить.

          Thumb up 8 Thumb down 14

          • Аноним

            Документально подтвержденное разрешение, я хотела сказать.
            Ходили бы, добивались, получили разрешение и только тогда создавали ( парк, дороги, что вы там ещё хотели). А не ждали годами, пока других желающих не нашлось.

            Thumb up 5 Thumb down 2

        • Аноним

          zizou, ваша позиция понятна:
          «я ничего не делаю потому что боюсь что снесут.
          а другим не дам ничего делать, ибо нефиг и я хочу другое»

          Thumb up 9 Thumb down 16

  2. Житель Раздольного

    Редакция задает странный вопрос.
    Никакой нормальный застройщик не зайдет на эту площадку. Малоэтажки строить не выгодно, а настроить 16-этажных домов без коммуникаций тоже сомнительное удовольствие.
    Дураков-застройщиков нет…

    Thumb up 19 Thumb down 6

    • Аноним

      Дураков нет, но есть бизнесмены, у которых всё «на мази»… Могут и с коммуникациями вопрос решить, и с обустройством. Частично за вас счёт, конечно, но тем не менее…

      Thumb up 11 Thumb down 7

      • Житель Раздольного

        Решить вопрос можно, но какой ценой? Цена большая, поэтому и нет очереди из желающих строить в Раздольном.
        Очень интересно! А каким образом за мой счет? Можно по-подробнее?

        Thumb up 4 Thumb down 10

    • Аноним

      зачем 16-этажные то? обычные трехэтажек налепить, как и было задумано.
      только территорию обустроить надо.
      а коммуникации что? газ есть, котельная есть, канализация есть, электричество есть — все в ажуре ;)

      Thumb up 12 Thumb down 2

      • Житель Раздольного

        Трёхэтажки менее выгодно, чем 16-этажные дома,
        территорию обустроить много денег стоит.
        Проблем нет только с газом, по всем остальным пунктам много вопросов, серьезную застройку не потянут коммуникации

        Thumb up 8 Thumb down 4

        • Аноним

          этажность влияет на цену.
          правильное позиционирование позволяет легко увеличить цену за счет качества жилья.

          но в целом вы правы: надо серьезно вкладываться в эту территорию чтобы сделать что-то нормальное

          Thumb up 4 Thumb down 6

        • Аноним

          Белокаменный когда 7 лет назад строили — тоже район на отшибе и вообще без коммуникаций в принципе!
          И посмотрите что получилось: и цены нормальные, и дома максимум 3-х этажные (не считая последних около кирзавода).

          Так что у вас в Раздольном точно проще чем как Белокаменный с нуля в чистом поле то ;)
          и Голубев не обанкротился, построив 3-х этажки а не 16 ;)

          Thumb up 15 Thumb down 5

          • Вовочка

            И даром никому не нужны эти ваши выселки в Белокаменном! Туда только вынужденных переселенцев из аварийного жилья чуть не силой выселяют. Попробуй потом сьедь оттуда, квартиру не продашь. И Раздольный этот такие же выселки, ненужные никому.

            Thumb up 2 Thumb down 7

  3. Поросёнок Пётр

    Будущий кластер инновационных предприятий и наукоемких производств, жилье для умных людей, европейские виллы с мастерскими и магазинчиками, где найдут себе место и ученые, и ремесленники. :-D
    Это каким же нужно быть простофилей, что бы поверить в такую чушь в условиях Бердска, особенно на данной территории %) Посмотришь на эти уродливые кирпичные бараки посреди чистого поля, даааа, как пить дать, «инновационный кластер» будущего %) Максимум, что там модно построить, это очередное дачное общество.

    Thumb up 30 Thumb down 9

    • Аноним

      Какое дачное общество? Помяните мое слово, зайдет Голубев и начнет возводить Раздольный Белокаменный 2.

      Thumb up 23 Thumb down 3

  4. Аноним

    Сослать на строительство Голубевскую контору
    Места тьма! Пусть строит, хоть до одурения

    Thumb up 16 Thumb down 1

  5. документальная проверка документов

    лавировали, лавировали, да не вылавировали

    Thumb up 9 Thumb down 2

  6. Саша

    Ляксеич достроит

    Thumb up 5 Thumb down 0

  7. 111

    Наобещали людям город-сад со всеми благами, видела я их красочный журнал на стадии закладки первых домов, вот только сам Руслан Бойванов в те года возводил себе коттедж совсем в другом месте, а почему -то не там…..Сливки сняли

    Thumb up 6 Thumb down 0

  8. Аноним

    надо бы переименовать название микрорайона на «Отшибный», стало бы честнее. :(

    Thumb up 2 Thumb down 0

    • Аноним

      Бердску расти кроме как в сторону водозабора некуда.
      Так что немного времени пройдет и Раздольный станет нормальным районом.
      Но сколько точно: 5 или 15 лет — этого никто не знает.

      Кстати, следующая школа и детский после южного именно в Раздольном запланированы. Это так, для размышления…

      Thumb up 3 Thumb down 2

  9. Аноним

    Полицаи, приезжайте, пакуйте и будет вам план по раскрываемости :-D

    Thumb up 0 Thumb down 0

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