Обанкротившийся застройщик бросил стройку в Раздольном микрорайоне Бердска

Забор заброшенной стройки примыкает к жилым домам в Раздольном
Недостроенные дома в микрорайоне Раздольном никому не нужны. К такому выводу пришел Сергей Хрол, написавший в редакцию «Курьер. Среда. Бердск»:
— В микрорайоне Раздольном идет разграбление новых домов. Учредитель обанкротился, банку тоже не интересны эти строения.
Во многом Сергей Константинович оказался прав. В прошедшее воскресенье, 2 июня, дежурившая по городу от имени мэрии замначальника юротдела Наталья Гончарова тоже обратила внимание на запущенность нового микрорайона.
— Было необходимо проверить состояние территории возле микрорайона Раздольного. Участок принадлежит ЗАО ЦСК. Однако в настоящее время юридическое лицо находится в стадии ликвидации, стройка не ведется. Территория огорожена забором, но стройматериалы с площадки разворовывают, в том числе разбирают ограждение. На площадке вырыт котлован, валяется строительный мусор, — рассказала об увиденном Гончарова.
Она отметила, что еще в сентябре 2018 года администрация Бердска направила письмо управляющему ЦСК с требованием привести стройплощадку в соответствие. Но никаких мер до сего времени не принято. Наталья передала информацию в управление градостроительства, но уверена, что в Раздольном необходим более жесткий контроль.
Начальник управления градостроительства Федор Каравайцев подтвердил, что строительная компания, застраивавшая Раздольный, находится в стадии банкротства.
— Мы не раз выходили на конкурсного управляющего, но никакие действия не принимаются. Разрешения на строительство у них уже закончились, констатировал Каравайцев.
Мэр Бердска Евгений Шестернин приказал усилить контроль так, чтобы были видны результаты работы с нерадивым застройщиком. По мнению главы города, котлован на стройплощадке представляет реальную опасность.
— Банкрот он, не банкрот — не важно. Начинаются каникулы. Стройка — это любимое место каждого ребенка. Первая наша задача — обеспечить безопасность. Вторая — огородить этот пустырь заросший, — распорядился Шестернин.
Он поручил Каравайцеву доложить в ближайшее время о том, как он планирует поступить с заброшенной стройплощадкой в микрорайоне Раздольном.
Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Марина, живущая в Раздольном, с одной стороны, заброшенная стройка им не мешает, хотя находится в непосредственной близости к жилым домам. Как мать двоих маленьких детей ее беспокоит угроза несчастного случая. Поэтому она приветствует стремление власти навести там порядок.
Кроме того, Марина высказала другие пожелания: сделать разбитую дорогу, пустить больше автобусов (если транспорт сломается, люди с детьми идут прямо по дороге минут 20 до остановки «Боровой», чтобы сесть на маршрутку и попасть в Бердск), открыть в микрорайоне магазин и аптеку.
Здесь будет город-сад?
Переселение в микрорайон Раздольный началось в 2012 году. Тогда были построены одноэтажные дома. Люди продавали квартиры и переезжали ближе к природе, польстившись на красивые обещания застройщика.
В мае 2014 года представители Раздольного на заседании инвестиционного совета в мэрии Бердска рассказывали о перспективах своего проекта, который, по их мнению, положительно изменит имидж города и его экономику. Если тезисно процитировать Руслана Бойванова и Юрия Лохова, представлявших Раздольный, то новый микрорайон — это:
одна из точек роста Бердска, глобальный подход и мечта, будущий кластер инновационных предприятий и наукоемких производств, жилье для умных людей, европейские виллы с мастерскими и магазинчиками, где найдут себе место и ученые, и ремесленники.
Тогда речи эти очевидно понравились и. о. мэра Бердска Андрею Михайлову. Он выразил готовность поддерживать проект под названием «Раздольный», сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
А жители тем временем написали обращение на имя президента Путина. Жалобу спустили в областное правительство. 20 июня жители встретились с врио министра строительства Денисом Вершининым. В ответе чиновник пишет, что еще 24 апреля проведена внеплановая документальная проверка документов застройщика ЦСК. Выявлены административные правонарушения, по которым предусмотрена ответственность по ч. 3 и ч. 4 ст. 14.28 КоАП — нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве.
«Курьер. Среда. Бердск» обращался непосредственно к застройщику, чтобы получить конкретные ответы на заданные жителями вопросы.
Так на вопрос редакции: «Почему прекратилось финансирование проекта Раздольного?», представитель компании уточнил, что финансирование не прекратилось, а один из финансирующих банков (Глобэкс) не пролонгировал кредитную линию (как это было оговорено). Он попросил досрочно погасить кредит.
Вызвано это в основном макроэкономическими причинами (в первую очередь санкциями Запада к российской банковской системе), в результате которых значительная часть российских банков практически прекратила выдачу новых кредитов, либо существенно ужесточила требования и повысила процентные ставки.
— Тем не менее нашим предприятием ведется интенсивная работа по организации нового (дополнительного) финансирования как в других банках, так и за счет (в очередной раз) денежных средств акционеров проекта, — уточняет представитель. — По нашим планам полноценное финансирование будет возобновлено в августе.
Это был 2014 год. С тех пор в Раздольном возведено 6 трехэтажных двухподъездных дома, несколько десятков одноэтажных. А местные жители много лет мучились из-за отсутствия газа, воды, электричества. И никакой инфраструктуры. Обещанного города-сада не случилось.
Раздольный стоит особняком
Вон сколько места для строительства есть, можно целый город выстроить. Оставьте место под парк на южном в покое)
37 11
опять вы со своим парком….
огромное поле на пересечении ключевой-рогачева кто не дает засадить деревьями? да, футбольное поле обустроили и кое чего еще… но почему деревья не садите?
Почему там так и не сделали за 20 лет «парк»?
Когда будут отбирать тот участок тоже начнете говорить что вы сами готовы все сделать?
15 21
Почему там так и не сделали за 20 лет «парк»?
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потому что неизвестно, что это за земля, и что на ней кому можно делать. жители дорогу по военной земле 20 лет делали, пришёл благодетель и сказал: вы здесь никто, а мне надо, и за 2 года её уханькал. и с парком или полноценной детской площадкой бы было ровно так же: мы бы делали, как от нечего делать, а депутаты туда-сюда за спиной перезонировали в пользу денег — и все наши труды и затраты псу под хвост. и ещё бы и штраф выписали за несанкционированное использование муниципальной земли. помните, пинсинерка плакала, как муниципальщики разорили клумбу её многолетних трудов. не, с этой властью любая добрая инициатива выходит непременно боком.
30 8
А вы что, до такой степени наивная, что начали бы строить без всяких документально подтвержденных документов? Это касается и парков, и площадок, да хоть одного дерева или цветочка. Вы у себя на участке собственном можете только парк без разрешения посадить.
8 14
Документально подтвержденное разрешение, я хотела сказать.
Ходили бы, добивались, получили разрешение и только тогда создавали ( парк, дороги, что вы там ещё хотели). А не ждали годами, пока других желающих не нашлось.
5 2
zizou, ваша позиция понятна:
«я ничего не делаю потому что боюсь что снесут.
а другим не дам ничего делать, ибо нефиг и я хочу другое»
9 16
Редакция задает странный вопрос.
Никакой нормальный застройщик не зайдет на эту площадку. Малоэтажки строить не выгодно, а настроить 16-этажных домов без коммуникаций тоже сомнительное удовольствие.
Дураков-застройщиков нет…
19 6
Дураков нет, но есть бизнесмены, у которых всё «на мази»… Могут и с коммуникациями вопрос решить, и с обустройством. Частично за вас счёт, конечно, но тем не менее…
11 7
Решить вопрос можно, но какой ценой? Цена большая, поэтому и нет очереди из желающих строить в Раздольном.
Очень интересно! А каким образом за мой счет? Можно по-подробнее?
4 10
зачем 16-этажные то? обычные трехэтажек налепить, как и было задумано.
только территорию обустроить надо.
а коммуникации что? газ есть, котельная есть, канализация есть, электричество есть — все в ажуре
12 2
Трёхэтажки менее выгодно, чем 16-этажные дома,
территорию обустроить много денег стоит.
Проблем нет только с газом, по всем остальным пунктам много вопросов, серьезную застройку не потянут коммуникации
8 4
этажность влияет на цену.
правильное позиционирование позволяет легко увеличить цену за счет качества жилья.
но в целом вы правы: надо серьезно вкладываться в эту территорию чтобы сделать что-то нормальное
4 6
Белокаменный когда 7 лет назад строили — тоже район на отшибе и вообще без коммуникаций в принципе!
И посмотрите что получилось: и цены нормальные, и дома максимум 3-х этажные (не считая последних около кирзавода).
Так что у вас в Раздольном точно проще чем как Белокаменный с нуля в чистом поле то
и Голубев не обанкротился, построив 3-х этажки а не 16
15 5
И даром никому не нужны эти ваши выселки в Белокаменном! Туда только вынужденных переселенцев из аварийного жилья чуть не силой выселяют. Попробуй потом сьедь оттуда, квартиру не продашь. И Раздольный этот такие же выселки, ненужные никому.
2 7
а цены и спрос на жилье обратное говорят….
2 0
Будущий кластер инновационных предприятий и наукоемких производств, жилье для умных людей, европейские виллы с мастерскими и магазинчиками, где найдут себе место и ученые, и ремесленники.
Это каким же нужно быть простофилей, что бы поверить в такую чушь в условиях Бердска, особенно на данной территории Посмотришь на эти уродливые кирпичные бараки посреди чистого поля, даааа, как пить дать, «инновационный кластер» будущего Максимум, что там модно построить, это очередное дачное общество.
30 9
Какое дачное общество? Помяните мое слово, зайдет Голубев и начнет возводить Раздольный Белокаменный 2.
23 3
Сослать на строительство Голубевскую контору
Места тьма! Пусть строит, хоть до одурения
16 1
лавировали, лавировали, да не вылавировали
9 2
Ляксеич достроит
5 0
Наобещали людям город-сад со всеми благами, видела я их красочный журнал на стадии закладки первых домов, вот только сам Руслан Бойванов в те года возводил себе коттедж совсем в другом месте, а почему -то не там…..Сливки сняли
6 0
Что значит наобещали? Вы не забыли в какой стране живёте?
0 0
надо бы переименовать название микрорайона на «Отшибный», стало бы честнее.
2 0
Бердску расти кроме как в сторону водозабора некуда.
Так что немного времени пройдет и Раздольный станет нормальным районом.
Но сколько точно: 5 или 15 лет — этого никто не знает.
Кстати, следующая школа и детский после южного именно в Раздольном запланированы. Это так, для размышления…
3 2
Да полно куда расти Бердску, частный сектор сноси и расти.
0 0
Полицаи, приезжайте, пакуйте и будет вам план по раскрываемости
0 0