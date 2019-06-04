Дадут горячую воду раньше срока в Микрорайоне Бердска. Но не всем

Горячее водоснабжение в домах Микрорайона должны восстановить во вторник вечером. Об этом сообщили в муниципальном Комбинате бытовых услуг.

-4 июня ориентировочно с 20.00 в связи с окончанием гидравлических испытаний магистральных тепловых сетей от котельной «Новая» будет возобновлена подача горячей воды у потребителей, — заявили в КБУ.

Но все-таки некоторые микрорайоновцы пока останутся без воды. Не будет ее в домах, «привязанных» к ЦТП-1А, 10А, 15А, 16А, ЦТП Лесхоза, ЦТП Боровая, ул. Боровая, 100, 102, Бердский электромеханический колледж и больничный городок в Микрорайоне.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», по графику гидравлические испытания сетей от котельной «Новой» официально должны завершиться 9 июня.