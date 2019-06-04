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Дадут горячую воду раньше срока в Микрорайоне Бердска. Но не всем

Без горячей воды пока останутся дома в лесхозе и на ул. Боровой, БЭМК и корпуса горбольницы в Микрорайоне. Гидравлические испытания сетей по графику завершатся 9 июня.

4.06.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Дадут горячую воду раньше срока в Микрорайоне Бердска. Но не всем

В хирургическом отделении ЦГБ Бердска горячей воды пока не обещают

Горячее водоснабжение в домах Микрорайона должны восстановить во вторник вечером. Об этом сообщили в муниципальном Комбинате бытовых услуг.

-4 июня ориентировочно с 20.00 в связи с окончанием гидравлических испытаний магистральных тепловых сетей от котельной «Новая» будет возобновлена подача горячей воды у потребителей, — заявили в КБУ.

Но все-таки некоторые микрорайоновцы пока останутся без воды. Не будет ее в домах, «привязанных» к ЦТП-1А, 10А, 15А, 16А, ЦТП Лесхоза, ЦТП Боровая, ул. Боровая, 100, 102, Бердский электромеханический колледж и больничный городок в Микрорайоне.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», по графику гидравлические испытания сетей от котельной «Новой» официально должны завершиться 9 июня.


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