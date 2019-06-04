Матери избитого ребенка вернула деньги воспитатель частного детсада в Бердске

Родители отшлепанного и исцарапанного ребенка в частном детсаду Бердска боятся отпускать малыша в новый частный сад. Пока что ребенок находится дома с мамой.

— Мы решили подождать завершение ремонта после пожара в том детском садике, в который мы ходили до «Совенка». Сын сидит дома со мной, а с Натальей Евгеньевной мы не встречались, вещи из сада не забирали. Но воспитатель оперативно перечислила деньги оплаченные вперед за месяц на мою банковскую карту, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» мама ребенка Юлия сегодня, 4 июня.

Сегодня, 4 июня, прокурор Бердска Роман Сивак инициировал проверку детсада «Совенок». Правоохранителей заинтересовало соблюдение законодательства в саду. Ведь при обращении в приемное отделение больницы ребенку поставили диагноз «ушиб мягких тканей».

Напомним, встревоженная молодая мама обратилась в «Курьер. Среда. Бердск», чтобы сообщить о побоях ее 2,5-летнего сына в частном детсаду Бердска.

Семья недавно переехала в Бердск, поняла, что очередь в государственный детский сад получит не скоро и пристроили малыша в частный детский сад по адресу ул. Пушкина, 10. Но он сгорел вместе с ритуальной службой. Перечитав все отзывы и рекомендации, выбор родителей пал на детский сад по адресу ул. Карла Маркса, 21 под названием «Совенок».

— Отзывы были очень хорошие, поэтому мы и пошли туда. Проходили всего неделю на неполный день. Он хорошо кушал, спал и играл с детками. Вчера я забрала сына, а приехав домой, была шокирована — на попе был свежий след от шлепка, ссадины на шее и руке. Мы сразу же прошли медицинское освидетельствование, врач сказал, что это шлепок от взрослой руки. Мы тут же написали заявление в полицию, — сообщила Юлия.

Девушка рассказала воспитателю и владельцу детского сада Наталье о случившемся сразу же, как раздела дома ребенка. Воспитатель же сама была шокирована новостью и пообещала разобраться с няней.

Юля сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что ей позвонила няня сада Оксана и призналась в содеянном. При этом укорила девушку в том, что та написала заявление на владелицу «Совенка».

— Мне позвонила няня и сходу сказала: «Я ударила вашего ребенка». К сожалению, мне не удалось записать этот разговор на диктофон. Но мне это показалось странным. Хочется предостеречь родителей, чтобы они тщательно выбирали детский сад, а главное людей, работающих в нем, — обратилась к бердчанам Юлия.

Аудио предоставлено Юлией