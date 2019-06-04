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Более 120 тыс. малышей ждут очередь в ясли в России

Из них в возрасте от полутора до трех лет — 114,3 тыс. детей. Вице-премьер РФ попросила регионы постараться получить лицензии на детские сады.

4.06.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Более 120 тыс. малышей ждут очередь в ясли в России

До конца 2019 года должно быть введено ещё 567 объектов на 76,2 тыс. мест

Более 120 тыс. детей не обеспечены местами яслях по данным на 1 мая 2019 года. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в понедельник на заседании итоговой коллегии Минпросвещения РФ.

«По данным электронной очереди, по состоянию на 1 мая 2019 года численность детей, не обеспеченных местами в яслях, в возрасте до трех лет составила 120,1 тыс. Из них в возрасте от полутора до трех лет — 114,3 тыс. детей», — сказала она.

Голикова добавила, что по данным за 2018 год и истекший период 2019 года, было введено 120 объектов мощностью 15,8 тыс. мест. «К сожалению, в 64 случаях не получена лицензия, и поэтому я обращаю внимание министерства просвещения, Рособрнадзора, регионов, которые активно работают в этом направлении и собирают соответствующую информацию, до 1 сентября — начала учебного года, когда дети масштабно идут в детские сады, эти лицензии получить», — добавила она.

Вице-премьер напомнила, что до конца 2019 года должно быть введено ещё 567 объектов на 76,2 тыс. мест. «Здесь я прошу регионы также оценить возможные риски ввода», — отметила Голикова.

Источник: ТАСС


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