Более 120 тыс. малышей ждут очередь в ясли в России

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Претензии Украины к России рассмотрит суд ООН
Из-за долгов за газ без горячей воды оставят жителей Нового поселка и Речкуновки Бердска
Заступившегося за прохожего бойца cпецназа зарезали в Подмосковье
Отключат горячую воду в центре Бердска из-за сломанного насоса в котельной
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Быть умеренными в еде и заниматься физкультурой посоветовал россиянам Кадыров
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В «черный список» из-за схода автобусов с линии попал владелец маршруток №18 в Бердске
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