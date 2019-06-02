Дома в микрорайоне «Раздольный» никому не нужны?

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мутный застройщик, закономерный конец.
район отдаленный и действительно малоинтересный при такой цене — проще дачку рядом взять.
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